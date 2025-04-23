İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde şiddetli deprem meydana geldi. 13 saniye süren depremin ardından en büyüğü 5.9 olmak üzere 127 artçı sarsıntı oldu. Deprem sonrası Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaptığı açıklamada okulların 2 gün tatil olduğunu duyurdu. Tekin, "Perşembe ve Cuma İstanbul'da eğitime ara verilecek" ifadelerini kullandı.

İstanbul, bugün öğlen saatlerinden itibaren ardı ardına yaşanan depremlerle sarsıldı. Mega kentte 15.21'e kadar en yükseği 5,9 olan 127 artçı deprem kayıtlara geçerken, herkes okulların yarın ve cuma günü tatil edilip edilmeyeceğini merak etmeye başladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile yaptıkları görüşme sonucu aldıkları kararı duyurdu. Bakan Yusuf Tekin, "İstanbul’da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası, şu ana kadar okullarımızda herhangi bir ciddi olumsuzluk yaşanmamıştır. Güvenli alan ihtiyacı doğrultusunda, okul bahçelerimiz tüm vatandaşlarımızın kullanımına açıktır. İlgili diğer kurumlarımızla iş birliği içerisinde İstanbul’daki okullarımız için Perşembe ve Cuma gününü tatil etme kararı aldık. Tüm milletimize geçmiş olsun inşallah." ifadeleri kullanıldı.