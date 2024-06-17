Manisa Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kent Park ve Turgutlu Irlamaz Rekreasyon Alanı’nda yer alan Fresh Park’ları, okulların yaz tatiline girmesi ile birlikte hizmete açtı. Çocuklar yaz boyunca bu parklarda hem serinleyerek hem de eğlenecek. MANİSA (İGFA) - Okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kent Park ve Turgutlu Irlamaz Rekreasyon Alanı’nda yer alan Fresh Park’ları, çocukların hizmetine sundu. Su oyunları, yer fıskiyeleri, su kovaları ve su tünelleri gibi birçok su oyuncağının yer aldığı Fresh Park’ta, çocuklar yaz boyunca eğlencenin tadını çıkaracak. Fresh Park’lar hafta içi, 12.00-18.00 saatleri arası; hafta sonu da 12.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek.

“ÇOCUKLAR AÇISINDAN ÇOK İYİ” Fresh Park’a çocuğunu getiren ailelerden Özlem Güler, çocukları için açılan parktan çok memnun olduğunu ifade ederek, “Memnunuz. Çocuklar açısından çok iyi. Eğlenceli. Serinliyorlar. Sıcaktan evde duramıyorlar. Deniz de uzak. Sürekli gidilmiyor” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZ OYNUYOR, BİZ OTURUP PİKNİK YAPIYORUZ” Çocuklarını Fresh Park’a getiren Metin Gülmez ise, “Memnunuz. Hafta sonları geliyoruz. Çocuklarımız oynuyor, biz oturup piknik yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUKLAR İÇİN GÜZEL BİR AKTİVİTE” Fresh Park’ta eğlenen çocuklardan Furkan Yıldırım, kendileri için çok güzel bir uygulama olduğunu belirterek, “Bence açılması çok iyi oldu. Çünkü, çocuklar için güzel bir aktivite. 3 aylık tatilde canları sıkılıyor. Buraya gelip, eğlenebiliyorlar” dedi.

