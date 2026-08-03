Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Türkiye Kulüpler Yarışması'nda 200 metre branşında Türkiye ikincisi olan Polis Memuru Kadir Kösem'i makamında kabul ederek başarısından dolayı tebrik etti.

ANKARA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen Türkiye Kulüpler Yarışması'nda önemli bir başarı elde eden Polis Memuru Kadir Kösem'i makamında ağırladı.

28-29 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonda, 200 metre branşında 22.27 saniyelik derecesiyle Türkiye ikincisi olan Kösem, Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı emrinde görev yapıyor.

Genel Müdür Ali Fidan, başarılı personeli elde ettiği dereceden dolayı tebrik ederek, 9-11 Ekim 2026 tarihlerinde İspanya'da düzenlenecek Avrupa Polis ve İtfaiye Oyunları'nda Türkiye'yi ve teşkilatı temsil edecek olan Kadir Kösem'e başarı dileklerini iletti. Emniyet Genel Müdürlüğü, spor alanındaki başarılarıyla teşkilatı gururlandıran personelini desteklemeye devam edeceğini belirtti.