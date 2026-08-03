Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Darıca 1934 Gençlerbirliği, yönetim kadrosunda istikrarı tercih etti. Geçtiğimiz sezon kulübe katkılarıyla öne çıkan iş insanı Zafer Ayabakan, yeniden Kulüp Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Mesut IŞIK / KOCAELİ (İGFA) - Darıca 1934 Gençlerbirliği, yeni sezon öncesi yönetim kadrosunu önemli bir isimle güçlendirdi. Geçtiğimiz sezon kulüp için yaptığı çalışmalarla dikkat çeken iş insanı Zafer Ayabakan, yeniden Kulüp Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, Ayabakan'ın geçen sezon gösterdiği özveri, fedakârlık ve kulübe olan bağlılığının camiada büyük takdir topladığı belirtilerek, yeni sezonda da aynı kararlılıkla görevine devam edeceği ifade edildi. Kulüp yönetimi, 'Birlikte mücadele etmenin ve aynı hedef doğrultusunda hareket etmenin kulübümüze güç kattığına inanıyoruz. Zafer Ayabakan'ın tecrübesi ve enerjisiyle yeni sezonda da önemli başarılara imza atacağımıza inanıyoruz.' mesajını paylaştı.

Yeni sezon öncesinde istikrarı tercih eden Darıca 1934 Gençlerbirliği, yönetimdeki bu hamleyle hem camiaya güven verdi hem de başarı hedefini bir kez daha ortaya koydu. Zafer Ayabakan'ın yeniden göreve gelmesi, taraftarlar tarafından da olumlu karşılandı.