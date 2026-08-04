Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonluğunda 31 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Hasan Gemici-Gazanfer Bilge Uluslararası Serbest ve Grekoromen Güreş Turnuvası, 24 ülkeden 430 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Güreş Federasyonu birlikteliğinde 31 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenen Hasan Gemici-Gazanfer Bilge Uluslararası Serbest ve Grekoromen Güreş Turnuvası tamamlandı.

Ulusal ve uluslararası federasyonların takviminde olan devm turnuvada 24 ülkeden 430 sporcu ter döktü. Organizasyon, kentin uluslararası spor arenasındaki güçlü konumunu bir kez daha gözler önüne serdi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, turnuvanın başarıyla tamamlanmasının ardından yaptığı değerlendirmede, kentin spor organizasyonlarındaki iddiasına dikkat çekti. Kocaeli'nin spor altyapısı, organizasyon gücü ve uluslararası deneyimiyle büyük hedeflere emin adımlarla ilerlediğini belirten Büyükakın, kentin önümüzdeki dönemde de dünya çapında organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

KOCAELİ SPORDA DA İDDİALI BİR ŞEHİR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kentin spor alanındaki yükselişine dikkat çekerek, 'Kocaeli birçok alanda er meydanının başa güreşen şehirlerinden biri. Sanayide ve ihracatta öncü bir kentiz ama aynı zamanda tarihimizle, kültürümüzle ve doğal zenginliklerimizle çok yönlü bir şehiriz. Sporda da adımızı hem Türkiye'ye hem dünyaya duyurma yolunda kararlı adımlarla ilerliyoruz' açıklamasını yaptı.

Kocaeli'nin spor başarısının arkasında planlı ve bilimsel bir yaklaşım bulunduğunu belirten Büyükakın, 'Çocuklarımızın hangi branşa yatkın olduğunu çok erken yaşta, üniversitelerimizdeki akademisyen hocalarımızla birlikte tespit ediyoruz. Ardından onları amatör spor kulüplerimizle buluşturuyoruz. Temel spor eğitimlerini alıyorlar. Özellikle jimnastik eğitimine büyük önem veriyoruz. Bu yapı, kentteki amatör sporun desteklenmesiyle güçlü bir piramit oluşturuyor' ifadelerini kullandı.

Uluslararası başarı potansiyeline sahip sporcular için özel teşvikler uyguladıklarını vurgulayan Büyükakın, 'Başarılı sporcularımızı ayrıca destekliyoruz. Sponsorluk anlaşmalarıyla önlerini açıyoruz. İş dünyamızın da bu sürece katkı sunmasını sağlıyoruz. İlçelerimize 'Sporcu Eğitim Merkezleri' kazandırıyoruz. Tüm bu süreçte çocuklarımızın eğitim hayatıyla bağını koparmıyoruz. Üniversitelerimiz, amatör kulüplerimiz ve belediyemizin iş birliğiyle Kocaeli'yi adeta bir sporcu fabrikasına dönüştürüyoruz' diye konuştu.

YÜZÜN ÜZERİNDE ULUSLARARASI ORGANİZASYON

Kocaeli'nin bugüne kadar sporun birçok branşında yüzün üzerinde uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptığını hatırlatan Büyükakın, 'Bu birikim tesadüf değil. Arkasında güçlü bir vizyon ve ciddi bir emek var. Geçtiğimiz hafta Sualtı Hokeyi Dünya Şampiyonası ile uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yaptık. Judodan karateye, bireysel sporlardan takım sporlarına kadar her alanda Kocaeli artık dünyada adından söz ettiren bir spor şehri haline geliyor' dedi.

Bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmayı yalnızca ekonomik bir kazanım olarak görmediklerini belirten Büyükakın, 'Kocaeli son dönemde sporun başkenti olarak anılmaya başladı. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi 'Sporun ve Gençliğin Başkenti' unvanını aldık' ifadelerini kullandı.