Manisa’nın Köprübaşı ilçesinde yaşanan çekirge istilasına karşı Manisa Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Köprübaşı Belediyesi ve İlçe Tarım Müdürlüğü’nün destek talebi üzerine bölgeye 8 ilaçlama aracı, 20 personel ve 1 ilaçlama dronu gönderildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Köprübaşı ilçesinde yaşanan çekirge istilası, hem tarım alanlarında hem de yerleşim yerlerinde ciddi zararlara yol açmaya başladı. Yaşanan durum üzerine harekete geçen Köprübaşı Belediyesi ve Köprübaşı İlçe Tarım Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden ilaçlama için destek talebinde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in talimatıyla bölgeye 8 adet ilaçlama aracı, 20 personel ve 1 ilaçlama dronu gönderilerek kapsamlı bir mücadele başlatıldı. Ekiplerin yanı sıra mahalle muhtarları ve vatandaşlar da el birliğiyle sahada yoğun şekilde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı, sürecin ciddiyetini vurgulayarak, “Geçen hafta Çarşamba günü başlayan çekirge ile mücadelemiz aralıksız devam etmekte. Bir haftalık süre boyunca Kaymakamlık, İlçe Tarım Müdürlüğü ve vatandaşlarımız ile iş birliği içinde çalışma yaptık ama tam anlamıyla yetişemedik. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’ten yardım istedik. Ferdi Başkan’ımızın Veteriner İşleri Dairesi’ne talimatıyla bugün itibariyle 8 ilaçlama aracı ve 1 ilaçlama dronu sahada. Desteklerinden dolayı Başkan’ımıza teşekkür ederim. Artık Köprübaşı’nda bu işe noktayı koymak istiyoruz. Belediye ekiplerimiz, ilçe tarım ekiplerimiz, Büyükşehir ekipleriyle gece gündüz demeden çalışıyor” dedi.

Muhtarlardan Başkan Zeyrek’e Teşekkür

Mahalle muhtarları da süreci yakından takip ediyor. Kemhallı Mahalle Muhtarı Erol Çeken, birlik içinde yürütülen çalışmalara dikkat çekerek, “Çekirge istilasına karşı şu anda ilaçlama yapıyoruz. Bütün muhtar arkadaşlarımız, mahalle sakinlerimiz ve ekiplerle birlikte sahadayız. Büyükşehir’in verdiği destekten dolayı teşekkür ederiz” dedi.

Kıranşeyh Mahalle Muhtarı Turgay Ayaz ise istilanın boyutlarına değindi. Ayaz, “Geçen yıl da çekirgeler görülmüştü, ama vatandaşlarımız durumu bildirmediği için bu yıl artarak çoğaldı. Şu an Büyükşehir’den gelen arkadaşlarımız, ilaçlamaya devam ediyor. Köprübaşı’nın ekipleri yetersiz kalınca Büyükşehir’den destek istedik. Onların 4x4 araçları sahada büyük avantaj sağladı. Ferdi Başkan’ımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, çekirge istilasına karşı yürütülen mücadelede tüm imkanlarını seferber ederek hem ilçe merkezinde hem de kırsal mahallelerde ilçe tarım müdürlükleri ile koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.