Manisa Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarının, insan sağlığı için kritik anlarda hızlı ve etkili müdahale edebilmeleri için ilk yardım eğitimi düzenledi.

MANİSA (İGFA) - Manisa'da İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen İlk Yardım Farkındalığı Hizmet İçi Eğitimi ile Manisa Büyükşehir çalışanlarına iki günlük teorik ve uygulamalı bilgiler sunuldu.

Eğitmen Dr. Oytun Çalışkan, katılımcılara ilk yardımın temel öğeleri ile acil durumlarda hangi adımların doğru, hangi adımların ise yanlış olduğunu ayrıntılı şekilde anlattı.

Eğitimde solunum yetmezliği, kanama, kesik, kaza, tıkanma, zehirlenme, hayvan ısırmaları, yaralanma gibi konularda uygulamalı bilgiler verildi. İki grup halinde düzenlenen eğitimde, çalışanların edindiği bilgiler, acil durumlarda hayat kurtarıcı bir rol oynayacak.