Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sağlıklı içme suyu temini ve alt yapı projelerine aralıksız devam ediyor.MANİSA(İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kula ilçesine bağlı Emre Mahallesi'nde yaşanan su sorununu yeni bir sondaj kuyusu açarak çözüme kavuşturdu. Açılan sondajdan saniyede 6 litre verime sahip su elde edildi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, su sıkıntısı çeken tüm bölgelere bu sorunu bitirmek için içme suyu sondajı yatırımlarına devam ediyor. MASKİ İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından, Kula’nın Emre Mahallesi’nde yeni bir sondaj kuyusu açıldı. Açılan sondajdan saniyede 6 litre verime sahip su elde edilirken suyun analizinin yapılması için numune alımı da gerçekleştirildi. Çalışmayı, Kula Belediye Başkan Vekili Semra Gündüz, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü İlker Kılıç, MASKİ İlçe Şefi Tuba Ural da yerinde takip etti.

“BAŞKAN ZEYREK, SU SORUNU YAŞANMAMASI İÇİN BÜYÜK ÇABA SARF EDİYOR”

Kula Belediye Başkan Vekili Semra Gündüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in Kula’da su sorununun yaşanmaması için yoğun çaba sarf ettiğini belirterek, “Emre Mahallemiz, Yunus Emre türbesi nedeniyle yıl boyunca birçok turisti ağırlıyor. Bu dönemlerde köyün nüfusunda ciddi bir artış yaşanıyor ve su tüketimi de artıyor. Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek’e hem ilçe merkezimize hem de kırsal mahallelerimize verdiği destekler için teşekkür ediyoruz” dedi.

“YAZ BOYUNCA SUSUZLUK ÇEKİYORDUK”

Emre Mahallesi Muhtarı Ali Uysal ise “Daha önce yaz boyunca susuzluk çekiyorduk. Mahallemizde Yunus Emre’nin türbesi olduğu için ziyaretçi yoğunluğu yaşandığında büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Allah’ımıza şükürler olsun. Büyükşehir Belediye Başkanıma, MASKİ Genel Müdürüme ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde içme suyu temini ve sağlıklı altyapı projelerine hız kesmeden devam ederek, vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.