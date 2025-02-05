Marmara Bölgesi'nin önemli su kaynaklarından olan Nilüfer Çayı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü işbirliği ile inceleme altına alındı. Bursa Valiliği koordinasyonunda başlatılan proje ile kaçak deşarjlara neden olan bağlantı ve çıkışlar yakın takipte.BURSA (İGFA) - Nilüfer Çayı'nın daha temiz ve sağlıklı bir şekilde akmasını sağlamak adına harekete geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Valiliği koordinasyonunda başlatılan temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, kirliliğe yol açan unsurları tespit etmek ve ortadan kaldırmak için sahada yoğun şekilde çalışıyor.

Denetimler, Bursa'nın çevresel değerlerini koruma adına atılan önemli bir adım olarak öne çıkarken yapılan çalışmalar ile Marmara Denizi’nde oluşan müsilajın da önüne geçilmesi hedefleniyor. Bursa'nın çevresel sürdürülebilirliğine katkı sağlamanın amaçlandığı proje ile tüm kent paydaşları bir araya gelerek diğer kentlere örnek teşkil edecek doğa dostu bir projeye imza atılıyor.

“GELECEĞE BIRAKACAĞIMIZ EN DEĞERLİ MİRAS”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Nilüfer Çayı, Bursa’mızın en değerli su kaynaklarından biridir. Bu kaynağı korumak, hem doğamıza hem de geleceğimize olan sorumluluğumuzdur. Bunun gibi ortaklaşa yürütülen çalışmalarla Nilüfer Çayı’mızın daha temiz akmasını sağlamak, çevreye duyarlı bir Bursa hedefimize ulaşmak için çok önemli bir adımdır. El birliğiyle çevreyi korumak adına attığımız bu adımlar, geleceğe bırakacağımız en değerli miras olacaktır" dedi.

“ÇALIŞMALARIN HER AŞAMASI TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLECEK”

BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Ali Alper Makam ise Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in girişimleri ve Bursa Valisi Erol Ayyıldız’ın talimatlarıyla İl Çevre Müdürlüğü ile birlikte çalışmaların başlatıldığını ifade etti.

Ekiplerin Nilüfer Çayı’nı baştan sona geçerek çalışmalarını gerçekleştireceklerine dikkat çeken Makam, ‘’Nilüfer Çayı üzerinde bulunan kaçak deşarjlar tespit edilecek ve müsilaja neden olan sebeplerin ortadan kaldırılması için çalışmaların her aşaması titizlikle yürütülecek. Nilüfer Çayı’na yapılan kaçak deşarjlar tespit edildikten sonra da ilgili firmalara gerekli yaptırımlar, İl Çevre Müdürlüğümüz tarafından uygulanacak ve bu deşarjların önü kesilecektir” dedi.