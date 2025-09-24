Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, İtfaiye Haftası dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na ziyarette bulundu. İtfaiye personeliyle kahvaltı yapan Başkan Besim Dutlulu, kahraman itfaiyecilerle gurur duyduğunu söyledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, İtfaiye Teşkilatı’nın kuruluşunun 311’inci yıl dönümünde Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nı ziyaret etti.

İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal ve itfaiyecilerle sohbet eden Başkan Dutlulu, İtfaiye Haftası kapsamında ziyarete gelen kreş öğrencilerinin sevgi gösterileriyle karşılaştı. Çocuklarla sohbet eden Başkan Dutlulu, çeşitli hediyeler verdi. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Burak Deste ve Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç da yer aldı.

İtfaiye personelleriyle sohbet eden Başkan Besim Dutlulu, “Canımızı ve şehrimizi korumak için gece gündüz demeden, canla başla görev yapan kahraman itfaiyecilerimize en içten duygularımla teşekkür ediyorum. Eğer birilerine “kahraman” sıfatı yakıştırılacaksa, hiç şüphesiz bu unvan sizlere aittir. Arkadaşlarımız, 7 gün 24 saat, yılın 365 günü, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için fedakârca çalışıyor. Bizler, bu emeğin ve özverinin kıymetini çok iyi biliyoruz. Hakkınız ödenmez. Gerek şehir merkezinde gerekse ormanlık alanlarda çıkan yangınlarda, Manisa halkı bir kez daha sizin cesaretinize, disiplininize ve profesyonelliğinize tanıklık etti. Sizlerin yaptığı iş son derece hassas, hata kabul etmeyen bir görev. Bu sorumluluğun farkındayız ve sizlere sonsuz güven duyuyoruz. İyi ki varsınız” dedi.

Yapılan konuşmalar ve sohbetin ardından 17 ilçede bulunan itfaiye personellerine telsiz anonsuyla seslenen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Büyükşehir Belediyemizin kahraman itfaiyecileri. Hem Manisa halkı olarak hem de Büyükşehir Belediyesi olarak sizinle gurur duyuyoruz. İtfaiye Haftanız kutlu olsun” dedi. 17 ilçedeki itfaiye amirliği ve müfrezelerdeki personeller de Başkan Dutlulu’ya teşekkürlerini iletti.