MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, esnaf ziyaretlerine bu kez Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinin ana arterleri ve mahallelerinde devam etti.

Başkan Besim Dutlulu'ya halk buluşmalarında, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ata Temiz, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcıları Özge İldem ve Ahmet Anıl Ceylan, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Eren Ekinci, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen ve meclis üyeleri eşlik etti.

Başkan Dutlulu ve beraberindeki heyet, ziyaret ettikleri esnafların tek tek taleplerini dinleyerek hayırlı işler diledi. Esnafların ve vatandaşların talep ve görüşlerini hassasiyetle not eden Başkan Dutlulu, çözümü hızlandırmak amacıyla ilgili daire başkanlıklarını anında bilgilendirdi. Başkan Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak kent genelinde esnafla iç içe olmaya devam edeceklerini ve sorunlara en kısa sürede müdahale edeceklerini vurguladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, halkla kurdukları güçlü bağı bir kez daha ifade etti. Başkan Dutlulu, 'Manisa'mızın merkez mahalle ve caddelerinde esnafımızı ziyaret ettik; esnafımızın ve halkımızın taleplerini yerinde dinledik, notlarımızı aldık. Halkımızın görüşleri ve önerileri, Manisa'yı daha yaşanabilir bir kent yapma yolundaki en büyük rehberimizdir. Her zaman halkımızla birlikte olmaya devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, esnafımıza hayırlı işler diliyorum. Her zaman halkımızın içinde olmaya, isteklerine hızlı çözümler bulmaya devam edeceğiz' dedi.