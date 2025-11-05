Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Mermerciler Sitesi esnafı ve kooperatif başkanlarıyla bir araya gelerek kentin imar sorununu çözdüklerini ve Manisa'yı modern, yaşanabilir bir şehir haline getirmek için projelerini anlattı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Mermerciler ve İnşaat Malzemecileri Siteleri Kooperatifi esnafıyla buluşarak kentteki sorunları yerinde dinledi. Toplantıya Başkan Dutlulu'ya, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcıları ve kooperatif üyeleri eşlik etti.

Başkan Dutlulu, Manisa'nın 25-30 yıldır çözülemeyen imar sorununa kalıcı çözüm ürettiklerini vurguladı. 'Artık Manisa'nın bir imarı var, ikinci aşama olarak kentsel dönüşüm ve yeni genişleme alanlarıyla modern ve sürdürülebilir bir şehirleşme modeli hayata geçireceğiz' dedi.

Esnaflara ekonomik konut üretimi ve dar-orta gelirli vatandaşların barınma ihtiyacına yönelik projeleri de aktaran Dutlulu, şunları söyledi: 'Amacımız, Manisa'da herkesin yaşam ve barınma hakkına sahip çıkması. Gençlerimizin ve çocuklarımızın geleceği için çalışıyoruz. Kişisel menfaat değil, ortak akılla ve dayanışmayla şehri büyüteceğiz.'

Kooperatif Başkanı Burhanettin Yaşar ise Dutlulu'nun yerel dinamiklere verdiği değeri vurgulayarak, 'Seçim gündemi olmadan yapılan bu buluşma çok kıymetli. Başkanımız her zaman ulaşılabilir ve istişareye açık' dedi. Başkan Dutlulu, Manisa'nın trafik, otopark, su ve diğer temel sorunlarını çözmek için çalışmaların sürdüğünü belirterek, 'Manisa'yı modern, planlı, yeşil ve yaşanabilir bir şehir haline getireceğiz' ifadelerini kullandı.