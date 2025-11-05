KTO Karatay Üniversitesi, yerli ve millî savunma sanayine katkı sağlamak amacıyla ASELSAN Konya ile stratejik iş birliği protokolü imzaladı. Protokol, eğitim, Ar-Ge ve ortak proje uygulamalarını kapsıyor.

KONYA (İGFA) -Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi ile ASELSAN Konya arasında yerli ve millî savunma sanayisine katkı sağlamak amacıyla stratejik iş birliği protokolü imzalandı. Tören, 8. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları kapsamında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün'ün katılımıyla gerçekleşti.

KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, protokolün üniversite-sanayi iş birlikleri açısından önemine vurgu yaparak, akademisyenler ve ASELSAN AR-GE ekiplerinin ortak projelerde yer alacağını, öğrencilerin ise yeni staj ve uygulamalı eğitim imkanları elde edeceğini belirtti.

Rektör Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç ise iş birliğinin akademik bilgi birikimini üretim sahasına taşıyan stratejik bir model olduğunu ifade ederek, protokolün öğrencilerin sektörel deneyim kazanmasına ve akademisyenlerin araştırma çıktılarının somut projelere dönüşmesine olanak sağlayacağını kaydetti.

Tören, protokol imzalarının ardından hatıra fotoğrafı çekimi ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın KTO Karatay Üniversitesi standını ziyaretiyle sona erdi.