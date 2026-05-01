MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşüne katılarak binlerce işçi ve vatandaşla bir araya geldi.

Sultan Camii önünden başlayan ve sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren yürüyüşte Başkan Dutlulu'ya; CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Selma Aliye Kavaf, Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri eşlik etti.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende halka hitap eden Başkan Besim Dutlulu, Manisa'nın bir emek kenti olduğunun altını çizdi. Emekçilerin bayramını kutlayan Dutlulu, şunları söyledi: 'İşçinin, emekçinin şehri Manisa'dan hepinize selam olsun. Kimsenin karşısında diz çökmeyen, her zaman işçinin yanında duran sendikalarımız ve partilerimizle birlikte bu coşkuyu yaşıyoruz. Biz de Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak ve ben Besim Dutlulu olarak her zaman işçimizin, emekçimizin yanında olacağız. Manisa'nın daha adil ve özgür bir kent olması için bugün Manisa'da, yarın tüm Türkiye'de var gücümüzle çalışacağız. Bayramınız kutlu olsun.'

CAHİT BERKAY'A DEMİRCİ HALISI HEDİYESİ

Kutlamalar, Türk rock müziğinin efsane grubu 'Moğollar'ın konseriyle zirveye ulaştı. Konser sonunda sahneye çıkan Başkan Dutlulu, grubun unutulmaz ismi Cahit Berkay'a teşekkür ederek kendisine yörenin simgesi olan el dokuması Demirci halısı takdim etti.