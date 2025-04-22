Bursa Gürsu’da Çocuk Kitap Fuarı resmi açılış töreni ile kapılarını ilçe halkına açtı. Yoğun katılım olan fuarda çocuklar için kültür ve sanat dolu bir haftalık program hazırlandı.BURSA (İGFA) - Bursa Gürsu’da ilçe tarihinin ilk çocuk kitap fuarı kapılarını açtı. Düzenlenen fuar açılış töreni ile Gürsu Kent Meydanı’nda kapılarını açan fuarda 21- 27 Nisan tarihleri arasında yayınevleri, atölyeler, kamplar, stantlar vatandaş ile buluşacak.

Gürsuluların akın ettiği fuar alanında akşam saatlerinde ise çocukların hayran olduğu ünlü çizgi film karakterleri, kostüm şovları, eğlenceli müzikler yer alıyor. Ailelerin akın ettiği fuar alanında ünlü çocuk yazarları kitap sevenleri ağırlıyor. Sahnede gerçekleşen söyleşilerin ardından yazarlar imza alanında kitaplarını imzalıyor.

Ekol Koleji ve Gürsu Belediyesi işbirliği ile açılan Gürsu Çocuk Kitap Fuarı açılışında konuklarını ağırlayan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık,“Çocuklarımıza en güzel çocuk bayramı hediyesi kitap dolu bir şölen olabilirdi. Bu nedenle burada bir hafta boyunca adeta şölen yaşatacağız. Kültür ve sanat dolu bir hafta olacak. Eğlenceden sanata, kültürden spora ne ararsanız hepsi bu fuarda yer alacak” dedi.

Gürsu Çocuk Kitap Fuarı 27 Nisan’a kadar Gürsu Kent Meydanı’nda yer alacak.