Manisa Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı hafta boyunca sürecek dopdolu bir Gençlik Festivali ile kutluyor.MANİSA (İGFA) - 24 Mayıs’a kadar devam edecek festival; spor müsabakalarından gençlik kampına, dans gösterilerine kadar birçok renkli etkinliğe ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında, Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek de gençlerle özel bir buluşma gerçekleştirecek.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda Atatürk Kent Parkı ve Tarık Almış ile Tevfik Lav spor tesislerinde; atletizm, basketbol, cimnastik, güreş, hentbol, judo, karate, tenis ve voleybol branşlarında genç sporcuların katıldığı etkinlikler düzenlenecek. Pazartesi günü, Atatürk Olimpiyat Spor Kompleksi’nde saat 16.00’da atletizm, Tarık Almış Spor Salonu’nda saat 15.00 – 18.00 arasında basketbol, 11.00 – 15.00 arasında voleybol, Tevfik Lav Spor Tesisi’nde saat 11.00 – 17.00 arasında tenis, Atatürk Kent Parkı’nda ise 14.00 – 18.00 arasında hentbol ve voleybol, 14.00 – 15.00 arasında karate, 15.00 – 16.00 arasında judo, 16.00 – 17.00 arasında güreş, 17.00 – 18.00 arasında ise cimnastik etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Başkan Zeyrek Gençlerle Sümerpark’ta Buluşuyor

Festival kapsamında, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek de gençlerle özel bir buluşma gerçekleştirecek. 21 Mayıs Çarşamba saat 20.30’da Sümerpark’ta düzenlenecek buluşmada, Başkan Zeyrek, Manisalı gençlerle bir araya gelerek onların görüşlerini dinleyecek, önerilerini not edecek ve geleceğe dair umutlarını paylaşacak. Gençlerin yönetime aktif katılımını destekleyen bu buluşma, festivalin en önemli etkinliklerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Hüseyin Ayaz ve Hasan Kılınçer İle Spor Ve Dans Etkinliği

22 Mayıs Perşembe günü Atatürk Kent Parkı’nda saat 19.00’da gerçekleşecek “Gençlik Haftası’na Özel Spor ve Dans Gösterisi” ise Hüseyin Ayaz ve Hasan Kılınçer’in sahne performanslarıyla coşkulu anlara sahne olacak. Festival, 24 Mayıs Cumartesi günü Ortaköy Güreş Alanı’nda 18-25 yaş arası üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenecek “Çadırını al gel” temalı Gençlik Kampı ile sona erecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin gençlerin sosyal yaşamda daha fazla yer almasını hedefleyen Gençlik Festivali, aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe armağan ettiği bu özel bayramı, birlik ve dayanışma içinde kutlamaya da olanak sağlayacak.