Manisa Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte toplu taşıma araçlarında klima ve hijyen denetimlerini sıklaştırdı.MANİSA (İGFA) - Vatandaşların konforlu ve sağlıklı ulaşım yapabilmesi amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Zabıta Ekipleri, toplu taşıma araçlarında klima ve hijyen denetimlerini sıklaştırarak sürdürdü. Klimaların çalıştırılıp çalıştırılmadığını, araçların temizliğini kontrol eden ekipler; aracında klimasını açmayan, kliması arızalı olan ve kurallara uymayan sürücülere gerekli yasal işlemleri uyguladı.

Vatandaşların eksik veya hatalı gördükleri noktaları Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne iletebileceğini belirten Ulaşım Zabıtası İsmail Erim, “Duraklarda denetim gerçekleştiriyoruz. Denetim kapsamında toplu taşıma araçlarında klimaların çalışması, koltukların ve iç temizliğinin yapılması, şoför kartlarının bulunması ve araçlarda eksikliklerin olup olmadığı gibi hususlar, zabıta ekipleri ve bize destek olan emniyet personeli tarafından denetlenmekte. Tespit edilen eksiklikler çerçevesinde hem araç sahiplerine hem de araç şoförlerine gerekli uyarılar yapılmakta” dedi.

Özellikle hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber klima denetimlerini artırdıklarını belirten İsmail Erim, “Halkımızın daha rahat ve konforlu bir şekilde yolculuk yapması için denetimlerimize devam ediyoruz. Farklı noktalarda ekiplerimiz gün içinde denetimlerini sürdürüyor. Halkımız eksik gördükleri veya hata tespit ettikleri noktalarda Manisa Büyükşehir Belediyesi ÇÖZMER biriminin 153 numaralı hattına toplu taşıma araçlarıyla alakalı şikayetlerini iletebilir” diye konuştu.