Konya'da Meram Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan Türkiye'nin 2025-2035 Ulusal Atık Yönetimi Planı'na yerelden güçlü destek vermek hedefiyle sıfır atık ve geri dönüşüm statejisini hayata geçirdi.

KONYA (İGFA) - Türkiye'nin 2025-2035 Ulusal Atık Yönetimi Stratejisi ve Planı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından ekim ayı içerisinde açıklanmıştı.

Plan, sıfır atık prensibiyle kaynaklarını koruyan, atıklarını dönüştüren ve döngüsel ekonomiye dayalı bir geleceği hedefliyor. Meram Belediyesi de bu vizyonun yereldeki güçlü temsilcilerinden biri olma hedefiyle bu noktadaki çalışmalarına hız verdi ve on yıllık sıfır atık -geri dönüşüm statejisi hazırladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un kamuoyuyla paylaştığı, Ulusal Atık Yönetimi Stratejisi ve Planı; 'Sıfır Atık' prensibini merkeze alan, kısa, orta ve uzun vadeli hedefleriyle Türkiye'nin çevre politikalarına yeni bir yön verecek.

2028 yılına kadar düzensiz döküm sahalarına atık kabulünün tamamen sonlandırılması, 2031 yılı itibarıyla ambalaj atıklarının yüzde 70 oranında kaynağında ayrı toplanarak geri dönüşüm tesislerine gönderilmesi planlanıyor. Ülke genelinde sıfır atık sisteminin yaygınlaştırılması ve döngüsel ekonomiye geçişin hızlandırılması, stratejinin ana hedefleri arasında yer alıyor.

Meram Belediyesi de, açıklanan ulusal stratejiye paralel olarak kendi eylem planını devreye aldı. Belediye; atık oluşumunu kaynağında azaltmak, evsel, endüstriyel ve organik atıkların ayrı toplama oranlarını artırmak, geri dönüşüm tesisleriyle iş birliğini güçlendirmek ve belediye hizmet birimlerinde sıfır atık belgesi kapsamını genişletmek için yoğun bir program yürütüyor.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, belediyenin sıfır atık ve çevre yönetimi konusunda titizlikle çalıştığını belirterek, sıfır atığın kendileri için sadece bir çevre politikası olmadığını, bir yaşam biçimi olduğunu belirterek, 'Çocuklarımızdan başlayarak tüm Meramlılara çevre bilincini kazandırmak için eğitimler, seminerler ve farkındalık programları düzenliyoruz. Her yaştan vatandaşımızın doğayla uyumlu bir yaşam anlayışına katkı sunmasını istiyoruz' dedi.