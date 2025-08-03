Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Yunusemre ilçesine bağlı Bağyolu, Avdal ve Osmancalı mahallelerini birbirine bağlayan 17 kilometrelik yolda soğuk asfalt çalışmaları başladı.MANİSA (İGFA) - Yaklaşık 1200 ton malzemenin kullanılacağı, yeni nesil çift kat emülsiyonlu sathi kaplama çalışmaları ile yolda önceki yıllarda yaşanan toz, zift taşması ve konforsuz sürüş gibi sorunların giderilmesi hedefleniyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım, Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü Saha Sorumlusu Ali İhsan Ören, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’nun talimatları ve planlamalarımız doğrultusunda; Bağyolu, Avdal, Osmancalı hattındaki 17 kilometrelik yolun yeni nesil çift kat emülsiyonlu sathi kaplamasını gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda, önceki yıllarda yapılan asfaltın toz ve zift kusma gibi sorunlarını gidermek amacıyla yeni sistemle çalışmalarımıza başladık. Yaklaşık 1200 ton malzeme kullanacağız. Halkımızın uzun yıllardır sıkıntı çektiği bu yolda daha konforlu ve güvenli bir şekilde seyahat etmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

MUHTARLARDAN VE VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR

Avdal Mahalle Muhtarı Ramazan Aykuklu, “Yollarımızda asfalt çalışmasına başladılar. Diğer senelere göre çok daha farklı ve kaliteli bir asfalt çalışması yapılıyor. Mahallemdeki çalışma sadece üç saatte tamamlandı. Çok güzel bir asfalt oldu. Muhtarlar olarak vatandaşlarımız daha iyi yollarda gitsin diye çalışıyoruz. Başta Besim Başkanımız olmak üzere, canla başla hava kararıncaya kadar çalışan tüm personele teşekkür ederim. Şu anda Bağyolu Mahallesi’nde çalışmalar devam ediyor, tahminimce Küçükbelen’e kadar ulaşacak. Program hızlı şekilde ilerliyor” ifadelerini kullandı.

Bağyolu Mahalle Muhtarı Ümit Çimaysel ise “Öncelikle Besim Dutlulu Başkanımıza çok teşekkür ederim. Mahallemiz için bu projeler çok kıymetli. 3-4 yıldır bu yolun yapılmasını bekliyorduk. Benden önceki muhtar arkadaşlar da bu yol için talepte bulunmuştu. Besim Başkanımız yollar konusunda çok hassas davranıyor, sağ olsun bu konuya duyarsız kalmadı. Bu yolun bakımı uzun zamandır yapılmamıştı, bu çalışma çok yerinde oldu” dedi.

Mahalle sakini Özkan Çiftçi de yapılan çalışmaları takdirle karşıladığını belirterek, “Bu yol Bağyolu’ndan Yuntdağı’na giden eski bir yol ve hala sıkça kullanılıyor. Besim Başkanımızın bu yolu yapması Yuntdağlılar için çok önemli. Besim Başkanım her zamanki gibi nerede bir noksanlık var orayı görüyor, kendisinden Allah razı olsun. Hizmetlerinin devamını getirmeyi Allah nasip etsin” diye konuştu.