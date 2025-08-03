AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın “Milletle Bütünleşen Belediyecilik” sloganıyla başlattığı 3 gün sürecek bölge toplantısına Sakarya ev sahipliği yapıyor.SAKARYA (İGFA) - Sapanca’da gerçekleşen toplantıya 16 ilden 111 belediye başkanın yanı sıra AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Murat Kaya ve Ertuğrul Kocacık, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Tahir Büyükakın, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, 16 ilden İlçe ve Belde Belediye Başkanları, teşkilat mensupları ve basın mensupları katıldı.

İstişare ve değerlendirmelerin yapılacağı bölge toplantısının ikinci günü tüm misafirlerin katılımıyla gerçekleştirilen oturumla başladı.

HİZMET ODAKLI, İNSAN MERKEZLİ… Oturumda Sakarya'yı daha güçlü bir geleceğe taşımak için hizmet odaklı, insan merkezli çalıştıklarını belirten Alemdar attıkları her adımda çocukları, gençleri, yaşlıları, engellileri, öğrencileri ve toplumun her kesimini önceleyen projeleri haya geçireceklerini söyledi.

YEŞİL, SOSYAL VE DİRENÇLİ ŞEHİR Öte yandan Türkiye'nin gerçeği olan olası depremlere karşı Sakarya’da kentsel dönüşümde kararlı adımlar attıklarını anlatırken “Yeşil, Sosyal ve Dirençli Şehir” vizyonuyla Sakarya’yı gelecek yüzyıllara hazırlayacak projeleri hayata geçireceklerini ifade etti.

ULAŞIM VE KÜLTÜR ALANINDA Bu kapsamda ulaşımda ADARAY, Metrobüs Hattı, Çevre Yolları, Raylı Sistem adımlarıyla dirençli bir şehrin temelini attıklarını kaydeden Alemdar, ayrıca şehrin tarihini, kültürünü yaşatmak için Şehir Kütüphanesi, Kültür Merkezleri, Tarih Müzesi gibi projelerin startını verdiklerini vurguladı.

“CUMHURBAŞKANIMIZIN REHBERLİĞİNDE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ” Başkan Yusuf Alemdar, “3 gün sürecek toplantılarımızın şehrimize ve partimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Biz Sakarya olarak, hizmet odaklı ve insan merkezli çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Yaptığımız tüm projelerde özellikle çocuklarımızı, gençlerimizi, yaşlılarımızı, engelli vatandaşlarımızı ve öğrencilerimizi; kısacası toplumun tüm kesimlerini öncelikli olarak merkeze alıyoruz. Sakarya’yı yeşil, dirençli ve sosyal bir şehir olarak tanımlıyor, bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Şehri çok daha güzel günlere teşkilatımızla, devletimizle, milletimizle el ele, gönül gönüle taşıyacağız.” dedi.

“Güçlü bir teşkilat yapısına sahibiz”

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, “Gençlik yıllarımın neredeyse her hafta sonunu geçirdiğim Sakarya’da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. 2024 seçimlerinde milletimizin teveccühüyle göreve gelen belediye başkanlarımız ve teşkilat mensuplarımızla birlikte kapsamlı bir istişare programını gerçekleştiriyoruz. Bugünkü oturumlarımızda, sosyal medya, iletişim ve halkla ilişkiler gibi alanlarda fikir alışverişi yaparak, yeni dönemin siyaset ve iletişim stratejisini birlikte şekillendireceğiz. Yarın da bakan yardımcılarımızla özel bir toplantı yaparak, belediyelerimizin ihtiyaçlarını, beklentilerini ve çözüm önerilerini doğrudan iletme imkânı bulacağız. AK Parti olarak, sahada doğrudan temas kuran, sorunları yerinde tespit eden ve çözüm odaklı anlayışı benimseyen güçlü bir teşkilat yapısına sahibiz” dedi.

“AK Parti belediyeciliği ve hizmet anlayışı…”

Konuşmasının devamında Demir, “AK Parti’nin belediyecilikte ortaya koyduğu vizyon, mahalli idarelere yeni bir ufuk kazandırmıştır. 1994 yılında İstanbul’da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yaktığı hizmet meşalesi, milletimizin gönlünde bir ışığa dönüşerek yolumuzu aydınlatmıştır. Altyapıdan ulaşıma, çevreden kültür ve sosyal hizmetlere kadar her alanda bu anlayış güçlü bir kalkınma hamlesine öncülük etmektedir. Bu model, huzurun, güvenin ve adaletin temellerini atan yeni şehirlerin inşasına vesile olmaktadır. 30 yılı aşkın süredir belediyecilikte çıtayı en yukarıya koyan bu yaklaşım, bugün marka şehirler, gönül belediyeciliği ve değer temelli hizmet anlayışıyla yoluna devam etmektedir. Türkiye Yüzyılı’nda da hedefimiz, tüm belediyelerin AK Parti vizyonuyla buluşması ve bu anlayışla yönetilmesidir” dedi.

“Sakarya olarak en güçlü desteği vermeye hazır”

Selamlama konuşması yapan AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, “1994 yılında Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da yaktığı hizmet meşalesi, aradan geçen yıllara rağmen yanmaya devam ediyor. Bizler de bu kutlu davada kardeşçe, birlik ve beraberlik içinde çalışarak, bu emaneti çocuklarımıza ve torunlarımıza gururla teslim edecek bir noktaya gelmek istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde düzenlediğimiz Teşkilat Akademisi’nde “Bu hikâyenin kahramanı sensin” dedik. Çünkü bu davanın gerçek kahramanları, gece gündüz demeden çalışan teşkilat mensuplarımızdır. Sakarya teşkilatı olarak, 16 ilçemizle tam bir uyum içinde, Cumhurbaşkanımızın yükünü paylaşma şuuruyla hareket ediyoruz. 2028 seçimlerinde de Sakarya olarak en güçlü desteği vermeye hazır olduğumuzu buradan söz vererek ifade ediyoruz” şeklinde konuştu.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı çatısı altında belediye başkanları, farklı oturum ve toplantılarla vatandaşa daha kaliteli hizmetler sunmak için 3 gün boyunca önemli aktarımlar gerçekleştirecek.