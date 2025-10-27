Manisa'da Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Galericiler Sitesi, Sokak Hayvanları Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı ile Mimar Ferdi Zeyrek Kent Meydanı ve Yeraltı Otoparkı projelerini tanıttı. Başkan Okur, Soma'nın geleceğini hep birlikte inşa ettiklerini söyledi.

MANİSA (İGFA) - Soma Belediyesi, kentin yaşam kalitesini artıracak ve ekonomik, sosyal, çevresel kalkınmayı destekleyecek üç büyük yatırım projesini kamuoyuna tanıttı. 'Projeler Tanıtım ve Basın Lansmanı' adıyla gerçekleştirilen toplantıda, Belediye Başkanı Sercan Okur projelerin detaylarını paylaşarak, Soma'nın dönüşüm vizyonunu anlattı.

Tanıtımı yapılan projeler; Galericiler Sitesi, Sokak Hayvanları Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı ile Mimar Ferdi Zeyrek Kent Meydanı ve Yeraltı Otoparkı oldu. Başkan Okur, bu yatırımların ortak amacının 'Soma'yı daha yaşanabilir, düzenli, sürdürülebilir ve kimlik sahibi bir kent haline getirmek' olduğunu söyledi.

Soma Belediyesi'nin sosyal sorumluluk odaklı projelerinden biri olan Sokak Hayvanları Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı, 28 dönümlük bir alanda hayata geçiriliyor.

Proje tamamlandığında 91 padok, 5 ziyaretçi padoku ve 1 güvenlik kulübesiyle yaklaşık 1000 sokak hayvanına sıcak bir yuva sunacak. Başkan Okur, 'Biz hizmeti sadece insana değil, yaşama dair her şeye götürmeyi görev biliyoruz. Merhamet, bir şehrin kimliğidir.' dedi.

Toplam 12 milyon 205 bin TL + KDV bedelli yatırımın ihalesi 2 Eylül 2025'te, sözleşmesi ise 19 Eylül'de yapılacak. Proje alanında hafriyat ve temel beton çalışmaları tamamlandı.

GALERİCİLER SİTESİ: 'MODERN, GÜVENLİ VE PRESTİJLİ BİR TİCARET MERKEZİ'

Soma ekonomisinin önemli unsurlarından araç alım-satım sektörünü modern bir yapıya kavuşturacak Galericiler Sitesi, 24.317 m²'lik arazi üzerinde, 12.500 m² inşaat alanına sahip olacak. Projede 78 oto galeri, oto ekspertiz, restoran, kafeterya, bebek bakım odası, mescit ve yönetim ofisleri bulunacak. Başkan Okur, 'Yıllardır şehrin farklı noktalarına dağılmış galerilerimizi modern bir merkezde topluyoruz. Bu proje, hem şehir düzenini hem ticaret hayatını planlı bir yapıya kavuşturacak.' ifadelerini kullandı.

İlk etapta 36 dükkândan oluşan kısmın ihalesi 30 Ekim 2025'te EKAP üzerinden yapılacak.

MİMAR FERDİ ZEYREK KENT MEYDANI VE YERALTI OTOPARKI: 'VEFAYLA İNŞA EDİLEN BİR GELECEK'

Soma'nın merkezinde yer alacak proje, toplam 6.717 m² inşaat alanına sahip olacak. 3.763 m²'lik kent meydanı ve 2.954 m²'lik yeraltı otoparkı ile kent yaşamına yeni bir soluk kazandıracak. 78 araçlık otopark kapasitesi, 4 engelli ve 4 elektrikli araç alanı ile modern bir altyapı sunacak. Proje, adını Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı merhum Mimar Ferdi Zeyrek'ten alıyor.

Söz konusu projenin sadece mimari bir yatırım değil; bir vefa borcunun ifadesi olduğunu belirten Başkan Okur, Ferdi Zeyrek'in şehircilik vizyonunu Soma'da yaşatmak bizim için onur olduğunu söyledi.

Toplantının sonunda konuşan Başkan Sercan Okur, Soma Belediyesi'nin yatırım vizyonunu, 'Bizim belediyecilik anlayışımızda proje yapmak, sadece beton dökmek değil; geleceği inşa etmektir. Her proje, çocuklarımıza daha yaşanabilir, modern ve güçlü bir şehir bırakmanın sözüdür. Soma'nın geleceğini hep birlikte inşa ediyoruz.' sözleriyle özetledi.