Yeniden Refah Partisi Şehzadeler İlçe Başkanı İbrahim Şahin, mezun olduğu Vicdankaraosmanoğlu İlköğretim Okulu'na iki adet bilgisayar bağışında bulundu.

MANİSA (İGFA) - Eğitime destek olmanın önemine vurgu yapan Başkan İbrahim Şahin, yaptığı açıklamada, 'Benim mezun olduğum ilköğretim okulu olan Vicdankaraosmanoğlu İlköğretim Okulu'na iki adet bilgisayar bağışı gerçekleştirdik.

Eğitim, geleceğimizin teminatıdır. İmkânlarımız ölçüsünde eğitime katkı sunmaya devam edeceğiz. Müdür yardımcısı Selim Ulu öğretmenimize misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederim' dedi.

Okul yönetimi , yapılan bağıştan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Başkan İbrahim Şahin'e teşekkür etti. Bağışlanan bilgisayarın öğrencilerin eğitim süreçlerinde aktif olarak kullanılacağı belirtildi.