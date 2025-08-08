AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, Saruhanlı ilçesinde yapımı büyük oranda tamamlanan yeni Hükümet Konağı inşaatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.MANİSA (İGFA) - Eski binanın ömrünü tamamlaması ve depreme dayanıksız olduğunun tespit edilmesi üzerine başlatılan yenileme süreci, İçişleri Bakanlığı’nın 2022 yılında projeyi yatırım programına almasıyla hayata geçirilmişti.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, “Vatandaşlarımızın daha güvenli, modern ve etkin kamu hizmeti alabilmesi için Saruhanlı Hükümet Konağı’nı baştan sona yeniliyoruz. Sürecin sonuna yaklaştık. İnşaat yüzde 95 oranında tamamlandı. Ağustos sonu itibarıyla inşaat teslim edilecek, Eylül ve Ekim aylarında ise kamu hizmet birimleri yeni binaya taşınarak faaliyete geçecek” dedi.

“Devlet-Millet Buluşmasının Yeni Adresi Olacak”

Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından 7 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen ihaleyle yapım süreci başlayan bina, KDV hariç 93 milyon 161 bin TL bedelle ihale edildi. Hükümet Konağı olarak tahsisli 8.142 m² yüzölçümüne sahip arsaya inşa edilen yeni yapı; bodrum + 4 katlı olacak şekilde toplam 4.552 m² kapalı alana sahip olacak.