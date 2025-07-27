Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sarıgöl’ün Alemşahlı Mahallesi’nde hayvan sağlığını tehdit eden akabane hastalığına karşı, kapsamlı bir ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz’in konuyu iletmesi üzerine hızla harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Alemşahlı Mahallesi’ndeki hayvan damlarında ve çeşitli noktalarda ilaçlama yaptı.

Ayrıca popülasyonu azaltmak amacıyla uygun alanlara sinek tuzakları yerleştirildi. Çalışmalar, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz ve Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce’nin de katılımıyla yerinde takip edildi. Akdeniz ve İnce vatandaşları bilgilendirdi.

Akabane hastalığının özellikle genç buzağılarda hareket bozuklukları ve ölümlere yol açabildiğini belirten Veteriner İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu’nun talimatları doğrultusunda, toplum ve hayvan sağlığını korumak, üreticilerimizin emeklerinin zayi olmasını önlemek adına hızlıca müdahalemizi gerçekleştirdik. Üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü üretici kazanacak ki toplum da üreterek güçlenecek” diye konuştu.

Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz ise, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin desteğine teşekkür etti.