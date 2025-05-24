T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin bu yılki ikinci durağı olan Manisa’da, her yaş grubuna hitap eden etkinlikler sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Festival yedinci gününü geride bıraktı.MANİSA (İGFA) - Manisa Kültür Yolu Festivali’nde Manisalılar eğlenceli bir Cuma günüyle hafta sonuna giriş yaptı. Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu ve Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından sahneye konan “Hz. Ali Deyiş ve Nefes Dinletisi” Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Salonu’nda izleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Türküler, ilahiler ve geleneksel enstrümanlarla desteklenen performansta, Alevi-Bektaşi geleneksel müziğinin zenginliğini ve derinliğini yansıtan deyişler ve nefesler seslendirildi.

Manisa İl Halk Kütüphanesi, Lacivert Dergisi tarafından organize edilen “Bağlarımız” söyleşisine ev sahipliği yaptı. Psikolog-yazar Gökhan Ergür, Lacivert Genel Yayın Yönetmeni ve yazar Mustafa Akar ile eğitimci-yazar Merve Gülcemal’in katılımıyla gerçekleşen söyleşide; bağımlılıklardan nasıl korunulacağı ve eski bağları güçlendirmenin yolları ele alındı.

Tıp Tarihi ve Deontoloji Müzesi’nde gerçekleşen “Ebru Sanatı Tanıtımı ve Uygulama” atölyesinde katılımcılar, suya nakşedilen bu kadim sanatın inceliklerini öğrendi.

Kurşunlu Han’da “Yetişkinler İçin Çini Atölyesi”, Şehzadeler Müzesi Avlusu’nda ise “Sıfır Atık Atölyesi” Manisalılardan yoğun ilgi gördü.

ÇOCUKLAR MUTLU ŞEHİR MUTLU

Atatürk Kent Parkı Çocuk Etkinlik Alanı’nda kurulan ve birbirinden renkli aktiviteleri, atölye çalışmaları, sahne gösterileri, tiyatroları, oyun alanlarını ve daha birçok etkinliği bir araya getiren “Çocuk Köyü”, minik misafirlerini ağırlamaya devam etti. Festivalin yedinci gününde çocuklar, lisanslı çocuk tiyatrosu “Mirket İş Başında” ile gönüllerince eğlendi.

“Dünyanın Eski Zamanlarında Çocuk Oyunu”nda meddah Sezai Yılmaz ile çocuklar, eskimeyen zamanlara doğru eğlenceli bir yolculuğa çıktı.

MANİSA YENİ YILDIZINI CUMARTESİ GÜNÜ SEÇİYOR

Festival kapsamında Forum Magnesia AVM’ye yerleştirilen piyanolarda, genç yetenekler “Sen de Çal” projesi ile yeteneklerini sergiliyor. 8 Havuz Meydanı, Tarzan Meydanı ve Cafe Sera önüne kurulan Sokak Sahnesi’nde ise müzisyenler, performanslarını izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor.

Manisa’nın yeni yıldızı olabilmek için festival boyunca “Sen de Söyle” kabininde şarkılarını seslendiren müzik tutkunlarından iki finalist ise Cumartesi günü Fatma Turgut konseri öncesi Perşembe Pazarı Otopark Alanı’nda on binlerce kişinin önünde şarkı söyleme fırsatı bulacak. Canlı halk oylaması ile Manisa kendi yıldızını kendi seçecek.