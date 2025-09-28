Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı, ikinci yılında da altı farklı sanat dalında öğrenci kabul etmeye hazırlanıyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Gençlik Merkezi’nde konservatuar sınav heyecanı devam ederken, kayıt süresini kaçıranlar için yeni bir imkân sağlandı.

Konservatuar Birim Sorumlusu Yonca Gezgin, bu yıl da altı alanda eğitim vereceklerini belirterek şunları söyledi; “Konservatuarın ikinci yılının açılışını bugün itibariyle yaptık.

Hatta öğrencilerimiz şu anda konservatuvar sınavlarına giriyor. Türk Halk Müziği, Türk Halk Oyunları, Batı Müziği, Türk Sanat Müziği, Temel Müzik Eğitimi ve Tiyatro dalları olarak altı farklı branşta sanat eğitimi vereceğiz.

Kayıtların son başvuru tarihlerini kaçıran vatandaşlarımızın talepleri üzerine kayıtlarımızı 6 Ekim’e kadar uzattık. Yeniden kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerimizi Atatürk Gençlik Merkezi’ne bekliyoruz.”

“BU GİBİ ETKİNLİKLER ÇOK ÖNEMLİ”

Türk Halk Müziği sınavına giren Halil Askaraca, “Türk Halk Müziği konservatuarı sınavı için geldim. Sınavın olacağını sosyal medyada gördüm ama ben daha öncesinde koroya da geliyordum. Gerçekten çok büyük bir imkân olarak görüyorum. Geçen sene başvurmuştum ama yaştan dolayı bir kısıtlama vardı, daha sonrasında yaş sınırı kalkınca da başvuruyu ben kaçırmıştım. Bunun gibi eğitimlerin sayısının artmasını diliyoruz. Bu gibi etkinlikler çok değerli, çok önemli. Başkanımıza da bize bu imkânları sağladıkları için teşekkür ederim” dedi.

“HEMEN BAŞVURUMU YAPTIM”

Tiyatro bölümü için sınava giren Gülsevin Bahçeli, “Bugün konservatuarın tiyatro bölümü için elemelere geldim. Duyuruyu, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından duydum, karşıma da sürekli haberleri çıkıyordu.

Geçen sene de bu sınavlar yapılmıştı. Geçen senenin sınavlarından da haberim olmuştu ama kaçırmıştım. Bu yılı bekliyordum. Hemen başvuru yaptım. Çok heyecanlıyım. Sınavdan çıkan arkadaşlar sınavlarının çok iyi geçtiğini eğlenceli bir ortam olduğunu söylüyorlar” diye konuştu.