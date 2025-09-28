Antalya Büyükşehir Belediyesi, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı misafire ev sahipliği yapan Akdeniz sahillerini temiz tutmak amacıyla çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü, deniz ve kıyıların korunması için yoğun mesaisini sürdürüyor. Antalya Körfezi deniz sorumluluk alanlarında deniz araçlarını denetleyen ekipler, gemi atık alım tesisleri ile de Akdeniz’in mas mavi sularının temiz kalması için çalışmalarını gerçekleştiriyor.

ATIK ALIM TESİSİ SAYISI 8’E ÇIKTI

Antalya’da deniz trafiğinin yoğun olduğu noktalara kazandırılan atık alım tesisleri ile deniz araçlarının atık suyu, sintine ve atık yağları modern şartlarda toplanıyor. Büyükşehir Belediyesi, mevcut alım tesislerine ek Serik Belek Acısu’da tamamladığı tesisle kurduğu gemi atık alım tesisi sayısını 8’e çıkarttı.

SERİK ACISU’YA SON TEKNOLOJİ TESİS

Antalya’da toplam 21 atık alım tesisi bulunduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürü Dr. Mustafa Yıldırım, bunlardan 8’inin Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulduğunu söyledi. Aksu ve Serik bölgesinde deniz araçlarının atık aktarımı için Kaleiçi’ne gitmek zorunda kaldıklarını hatırlatan Yıldırım, “Bu ihtiyacı karşılamak için iki tesis inşa ettik. Geçen yıl Aksu’da hizmete giren tesisin ardından Serik Belek Acısu’da da son teknoloji bir tesisi hayata geçirdik. Bu sayede hem ekonomik hem de zaman açısından bölgedeki teknelere büyük fayda sağlıyoruz” dedi.

ESNAFA ZAMAN VE MALİYET AVANTAJI

Boğazkent Balıkçılar Kooperatifi Başkanı ve Boğazkent Mahallesi Muhtarı Özkan Uysal, tesisin bölge için önemini şu sözlerle ifade etti: “Manavgat ve Aksu’daki tesislere gitmek hem maliyet hem zaman kaybı yaratıyordu. İlçemize kazandırılan bu tesis için Büyükşehir Belediye’mize teşekkür ederiz.”

TURİZM ESNAFI DA MEMNUN

Bölgede 25 yıldır teknecilik yapan Mehmet Niyazi Anıl da “Serik Acısu’ya kazandırılan bu tesis çok faydalı oldu. Artık atıklarımızı buraya bırakacağız, maliyetlerimiz düşecek. Yapanlardan Allah razı olsun” dedi.

Antalya Aksu Çayı’nda yat ve tekne turizmi yapan Kooperatif Başkanı Muharrem Çiftçioğlu ise şunları söyledi: “Teknelerimizin atık sularını boşaltabilmesi için Büyükşehir Belediye’mizden talepte bulunmuştuk. Sağolsun bizleri yalnız bırakmadı. Kooperatif olarak işbirliği içinde tesisin işletilmesini sağlıyoruz. Bu sayede sahillerimizi koruyor, teknelerimizin atık bırakmadan sefere çıkmasına imkân veriyoruz.