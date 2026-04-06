Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç ilçesi Çaltıcak Mahallesi'nde vatandaşların kendi imkanlarıyla oluşturduğu toprak havuzun yerine, modern bir tarımsal sulama havuzu inşa etti. Su kaybını önleyen ve güvenlik risklerini ortadan kaldıran yeni havuz, üreticilerin kullanımına sunuldu.

MANİSA (İGFA) - Kırsal kalkınmayı desteklemek ve su kaynaklarını verimli kullanmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Çaltıcak Mahallesi'nde önemli bir projeyi hayata geçirdi.

Mahallede boşa akan saniyede yaklaşık 2 litrelik suyun biriktirildiği eski toprak havuz, zamanla oluşan çatlaklar nedeniyle hem su kaybına yol açıyor hem de güvenlik riski oluşturuyordu. Mahalle sakinlerinden gelen talep üzerine harekete geçen Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, bölgeye modern bir betonarme havuz inşa etti.

Yeni yapılan betonarme havuz sayesinde su sızıntılarının önüne geçilirken, üreticilerin daha hijyenik ve güvenli bir ortamda suya ulaşması sağlandı. Modernize edilen havuzla birlikte çiftçiler, tanker ve taral makinelerini çok daha kolay ve hızlı bir şekilde doldurarak tarımsal faaliyetlerini sürdürebilecek.

Üretici odaklı yatırımlarına hız kesmeden devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi; Alaşehir, Gördes, Gölmarmara, Kırkağaç, Soma ve Turgutlu ilçeleri olmak üzere yıl içinde toplamda 9 tarımsal sulama havuzu inşa etmeyi planlayan Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı önceliklendirerek üreticinin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.