Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nihat Aydın, Rahmi Koç'un bir programda 'Kürt kadın' ifadesi üzerinden yaptığı ve kamuoyunda tepki çeken sözlere sert tepki gösterdi.

AĞRI (İGFA) - Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nihat Aydın, Rahmi Koç'un bir programda 'Kürt kadın' ifadesi üzerinden yaptığı ve kamuoyunda tepki çeken sözlere sert tepki gösterdi. Aydın, etnik kimlik ve kadın onuru üzerinden kurulan aşağılayıcı dilin hiçbir şekilde mizah ya da fıkra adı altında meşrulaştırılamayacağını belirtti.

Aydın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Rahmi Koç'un kullandığı ifadeler, kabul edilebilir sınırların çok ötesindedir. Hiç kimsenin serveti, soyadı, makamı veya toplumsal konumu, bir milleti, bir kimliği ve kadınları aşağılama hakkı vermez. Kürt kadınlarını hedef alan bu çirkin yaklaşım, Kürt halkıyla birlikte insan onuruna değer veren herkesi incitmiştir.

Bir insanın parasına, şirketlerine ya da sahip olduğu güce güvenerek toplumun bir kesimini aşağılayabileceğini düşünmesi açık bir haddini bilmezliktir. Bu ülkenin her ferdi eşit onura sahiptir. Kürt kadını da bu toplumun emeğinde, acısında, direncinde, ailesinde ve geleceğinde onurlu bir yere sahiptir.

Kadınları ve bir etnik kimliği aynı anda aşağılayan bu anlayışı en sert şekilde kınıyoruz. Mizah adı altında yapılan ayrımcı söylemler toplumda derin yaralar açar. Bu sebeple Rahmi Koç'un kamuoyundan ve özellikle Kürt kadınlarından açık şekilde özür dilemesi gerekmektedir.

Türkiye'de kimse kimsenin kimliğini, inancını, cinsiyetini ya da kökenini küçümseme hakkına sahip değildir. Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti olarak, insan onurunu hedef alan her türlü ayrımcı, aşağılayıcı ve ötekileştirici dilin karşısında durmaya devam edeceğiz.'