İSTANBUL- AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Emin Kaan Kaya ile birlikte Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü’nü ziyaret etti. Kulübün çalışmaları hakkında bilgi alan Yüksel, altyapı sporcularıyla bir araya geldi, penaltı atışı yaptı ve tesislerde incelemelerde bulundu.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Emin Kaan Kaya ve beraberindeki heyetle birlikte Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü’nü ziyaret etti.

Halkalı Çamlık’da bulunan Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü’nde gerçekleşen ziyarette Prof. Dr. Cüneyt Yüksel’i, gazeteci-yazar ve kulüp yönetim kurulu üyesi, aynı zamanda Uluslararası Yazarlar ve Gazeteciler Derneği Başkanı Mevlüt Yüksel, Kulüp Koordinatörü Özgür Karakurt ve Kulüp Müdürü Samet Çakan karşıladı.

KULÜBÜN HEDEFLERİ VE SORUNLARI GÖRÜŞÜLDÜ

Ziyaret kapsamında kulübün mevcut çalışmaları, sportif hedefleri, tesisleşme süreci ve karşılaşılan sorunlar ele alındı.

Kulüp yöneticileri tarafından Prof. Dr. Cüneyt Yüksel’e, 18 Haziran 2026 tarihinde Sefaköy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan genel kurul hakkında da bilgi verildi.

Tesislerin mevcut durumu ve geleceğe yönelik projeler hakkında yapılan sunumda, kulübün gençlere yönelik faaliyetleri ve altyapı çalışmaları da anlatıldı.

TESİSLERDE İNCELEME YAPTI, AĞIRLIK KALDIRDI

Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, kulüp tesislerinde yaptığı incelemeler sırasında sporcuların kullandığı fitness ve kuvvet antrenmanı salonunu da ziyaret etti.

Burada bir süre spor ekipmanlarını inceleyen Yüksel’in ağırlık kaldırması dikkat çekti. Samimi görüntülerin ortaya çıktığı ziyarette Yüksel, sporun ve fiziksel gelişimin gençler açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

ALTYAPI SPORCULARIYLA PENALTI ATIŞI YAPTI

Ziyaretin ardından kapalı halı sahaya geçen Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, grubunda lider durumda bulunan ve elde ettiği başarılarla dikkat çeken U14 Takımı’nın sporcularıyla bir araya geldi.

Genç sporcularla sohbet eden Yüksel, daha sonra penaltı atışı yaparak futbolcuların heyecanına ortak oldu. Sporcular ve aileleriyle yakından ilgilenen Yüksel, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

“SPOR GENÇLERİMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Ziyaret sonunda değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, gençlerin sporla buluşmasının büyük önem taşıdığını belirterek Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü’nün çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kulübü yeniden ziyaret etmek istediğini ifade eden Yüksel, altyapıya yapılan yatırımların geleceğin sporcularının yetişmesine önemli katkı sağladığını vurguladı.