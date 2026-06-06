5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Balıkesir Edremit Belediyesi ile Şehit Öğretmenler İlkokulu 3. sınıf öğrencilerinin katılımıyla çevre farkındalığı etkinliği düzenlendi. Akçay Mahallesi kordon boyu ve sahil bandında gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, çevre temizliği yaparak doğanın korunmasına dikkat çekti.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Edremit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen etkinliğe Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik boyunca öğrenciler sahil ve kordon boyunca çevreye atılan atıkları toplayarak hem temiz bir çevre için örnek oldular hem de çevre bilincinin önemine dikkat çekti. Vatandaşların da ilgiyle takip ettiği etkinlikte, çevrenin korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğu vurgulandı.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, çevre bilincinin küçük yaşlarda kazanılmasının önemine dikkat çekerek, 'Dünya Çevre Günü kapsamında geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla birlikte çevre temizliği etkinliğinde bir araya geldik. Temiz bir çevre ve yaşanabilir bir gelecek için farkındalık oluşturmak hepimizin sorumluluğudur. Çocuklarımızın çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesi bizler için büyük önem taşıyor. Bu anlamlı etkinlikte yer alan öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum' dedi.

Etkinlik, öğrencilerin topladıkları atıkların ayrıştırılması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.