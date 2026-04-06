Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi ve Vakıf19 işbirliğiyle, 14-17 Nisan 2026 tarihleri arasında Dünya Hitit Günü 40. Yıl kutlama etkinlikleri Çorum'da gerçekleştirilecek.

ÇORUM (İGFA) - Hitit kültürünü ve Çorum'un tarihî değerlerini bir kez daha gün yüzüne çıkaracak olan etkinlikler kapsamında panel, sergi ve konser düzenlenecek.

Hattuşa'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmasının 40. yılı vesilesiyle düzenlenen etkinlikler kapsamında, 14 Nisan 2026 tarihinde saat 10.00'da Hitit Üniversitesi MYO Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda, 'Hititlerde Tıp ve Hukuk' konulu panel gerçekleştirilecek.

Moderatörlüğünü Doç. Dr. Abdullah Hacar'ın üstleneceği panelde, Doç. Dr. Metin Alparslan 'Hitit Kanunları Işığında Mülkiyet ve Ekonomik Yapı', Doç. Dr. Meltem Doğan Alparslan 'Kanun, Kadın ve Aile: Hitit Hukukunda Toplumsal Düzen' ve Prof. Dr. Salih Fehmi Katırcıoğlu 'Hitit Toplumunda Salgın Hastalıklar' konularında sunum yapacak.

15 Nisan 2026 tarihinde saat 16.30'da ise Uluslararası Plastik Sanatlar Sergisi açılacak. Sergi, 15-16-17 Nisan tarihlerinde AHL Park AVM'de ziyaretçilere açık olacak.

Etkinlikler, 15 Nisan 2026 tarihinde saat 20.00'da TSO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek Hitit Ensamble konseri ile son bulacak.