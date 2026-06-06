Büyükşehir Belediyesi Hayat Timleri, Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde yeni sezon mesaisine başladı. 48 kulede görev yapacak 76 cankurtaran, milyonlarca tatilcinin güvenliği için 'sıfır kayıp' hedefiyle hayat nöbetine başladı. İtfaiye Dairesi Başkanı Vedat Selamet, hedeflerinin gözyaşının akmadığı, huzurlu ve güvenli bir yaz sezonu olduğunu söyledi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan Hayat Timleri, düzenlenen törenin ardından Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde yeni sezon mesaisine başladı.

Geçtiğimiz sezon 'acısız bir yaz' hedefiyle başarılı bir görev dönemi geçiren ekipler, bu yıl da 'sıfır kayıp' hedefiyle milyonlarca tatilcinin güvenliği için sahillere indi.

Nöbete başladılar

İtfaiye Dairesi Başkanı Vedat Selamet, Karasu Belediyesi Başkan Yardımcıları Muhammet Gençbay ve İsmail Karakaş ile AK Parti Karasu İlçe Başkanı Recep Aksu'nun katılımıyla düzenlenen törenin ardından, 76 cankurtaran 6 Haziran itibarıyla görev yerlerine uğurlanarak hayat nöbetine başladı.

48 kulede görev yapacaklar

Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahilleri ile Kocaali Kadınlar Plajı'nda görev dağılımları tamamlanırken, 48 cankurtaran kulesinin kurulumu gerçekleştirildi. Güvenlik tedbirlerini artırmak amacıyla kuleler arasına numarasız seyyar kuleler de yerleştirildi.

Sahillerde güvenliği sağlayacaklar

Yapılan planlamaya göre Kaynarca'da 3 kulede 3 cankurtaran görev alırken, Karasu sahillerinde 30 kulede 45 cankurtaranın yanı sıra 4 jet ski, 4 arazi aracı ve 1 ATV hazır hale getirildi. Kocaali'de ise 15 kulede 23 cankurtaran, 3 jet ski, 1 traktör ve 1 ATV ile sahildeki güvenliği sağlayacak.

Hedefimiz huzurlu ve güvenli bir yaz sezonu

İtfaiye Dairesi Başkanı Vedat Selamet, 'Bizim için denizde geçirilen her güvenli gün, en büyük mutluluk. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da tek hedefimiz vatandaşlarımızın sevdiklerine sağ salim dönmesi. Karasu, Kocaali ve Kaynarca'da milyonlarca misafirimizi en iyi şekilde ağırlamak, huzurlu ve güvenli bir yaz sezonu geçirmek için tüm imkânlarımızla çalışacağız. Temennimiz, hiçbir ailenin gözyaşı dökmediği bir sezonu daha geride bırakmak' diye konuştu.