Adana Büyükşehir Belediyesi'nin; kadının ekonomik yönden eşitliğini, çalışma hayatına etkin katılımını sağlamak amacıyla yürüttüğü projeler çoğalıyor.

ADANA (İGFA) - Özellikle üretim odaklı alanlarda sürdürülebilir modeller geliştirmek amacıyla Adana'nın Kozan ilçesinde önemli bir adım atıldı. Kadın emeğinin görünür hale gelmesi, kadın istihdamının arttırılması, kadın girişimciliğinin teşvik edilmesi için Kozan ilçesinde Girişimci Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kuruldu.

KOOPERATİFÇİLİK KONUSUNDA BİLGİLENDİRME YAPILDI

Bu kapsamda Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve ilgili paydaşların katkılarıyla kadın üreticilerle birlikte bir araya gelinerek kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı sürecinde kadınlara kooperatifçilik konusunda bilgilendirme yapıldı. Kooperatif nedir, kuruluş süreçleri nasıl ilerler, mevzuat hükümleri nelerdir, kooperatiflerin üretim ve pazarlama süreçlerindeki rolü nedir başlıklarında alanında uzman kişiler tarafından eğitim ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM MODELİ

Kadınların ortak üretim anlayışıyla hareket etmelerinin sağlayacağı ekonomik ve sosyal katkılar değerlendirilirken, sürdürülebilir üretim modeli oluşturulması hedeflendi. Yürütülen çalışmaların ardından kadın üreticiler bir araya gelerek Kozan Girişimci Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni kurdu.

GIDA VE TEKSTİL ALANLARINDA FAALİYET GÖSTERECEK

Kooperatif, gıda ve tekstil alanlarında faaliyet göstermek üzere kurulurken, kuruluş aşamasında 21 kadın üye kooperatif bünyesinde yer aldı. Kooperatif içerisinde tekstil alanında deneyimli ve usta öğretici olarak görev yapan kadınlar da bulunuyor. Bu yapı ile kadınların mesleki deneyimlerini üretime ve girişimciliğe dönüştürmesi amaçlanıyor.

KADIN EMEĞİNİN GÖRÜNÜR VE GÜÇLÜ OLMASI HEDEFLENİYOR

Kurulan kooperatif ile birlikte kadınların tekstil ve gıda üretimi alanlarında daha güçlü bir örgütlenme modeli içerisinde faaliyet göstermesi, gelir elde etme imkânlarının artırılması, kadın emeğinin görünürlüğünün güçlendirilmesi ve yerel kalkınmaya katkı sağlanması hedefleniyor.

YENİ PROJELER HAYATA GEÇİRİLECEK

Adana Büyükşehir Belediyesi'nce kadınların ekonomik bağımsızlığını destekleyen, kadın istihdamını artıran ve kadın girişimciliğini teşvik eden çalışmaların sürdürülmesi; özellikle tarım, gıda ve tekstil alanlarında kadın üreticileri destekleyecek projelerin hayata geçirilmesi yönündeki çalışmaların devam edeceği açıklandı.