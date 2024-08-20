Manisa Büyükşehir Belediyesi, hasta nakil ambulansıyla dezavantajlı yurttaşlara hizmet veriyor. Nakil ambulansı ile hasta, yatalak ve engelli yurttaşların sağlık hizmetlerine erişimleri kolaylaşırken, 2024 yılı içinde 864 kişi nakil hizmetinden yararlandı. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, hasta nakil ambulansı hizmeti ile desteğe ihtiyaç duyan dezavantajlı yurttaşların yanında olmayı sürdürüyor.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan uzman ekipler eşliğinde evinden alınan hastalar, sağlık kontrolleri için randevu aldıkları hastaneye götürülüyor. Tedavileri tamamlanan hastalar, daha sonra tekrar ambulansla evlerine bırakılıyor. Manisa il sınırları içerisinde ücretsiz olarak hizmet veren hasta nakil ambulansı hizmetleri 2024 yılı başından bu yana 864 kişiye ulaştı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı olarak 2024 yılı başından bu yana 864 kişiye hizmet verdiklerini söyleyen Daire Başkanı Erhan İnce, “Özellikle yatalak durumda olan ve engelli vatandaşlarımız, sağlık tesislerine ulaşım sağlamak için bizleri arıyor. Profesyonel ekiplerimizle yurttaşlarımızı sağlık tesislerine götürüyoruz. Tedavileri tamamlandıktan sonra tekrar evlerine bırakarak hizmet veriyoruz” diye konuştu.