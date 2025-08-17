Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yaz etkinlikleri kapsamında Ormanya’da çocuklara yönelik gece yürüyüşü düzenledi. Bu kapsamda 7-15 yaş arasındaki çocuklar hem doğayı keşfetti hem de masal ve doğa sürprizleriyle unutulmaz bir gece yaşadı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yaz etkinlikleri kapsamında Ormanya’da 7-15 yaş arası çocuklara yönelik özel bir gece yürüyüşü gerçekleştirdi.

Rehberler eşliğinde yapılan etkinlikte, doğanın geceye özgü sakin ve gizemli atmosferi keşfedilirken, farklı yaban hayatı türleri de yakından gözlemlendi. Meşe ağaçlarının gölgesinde başlayan yürüyüş, ay ışığının altında devam ederek çocuklara hem doğayla iç içe hem de unutulmaz anılarla dolu bir deneyim sundu.

Etkinliğin en renkli bölümlerinden biri ise masal anlatıcısı Gocaana’nın gerçekleştirdiği masal dinletileri oldu. Çocuklar, yürüyüşün son durağı olan Orman Kütüphanesi’nde yıldızların altında anlatılan hikâyelerle hem eğlendi hem de kültürel bir deneyim yaşadı. Masallar, hem doğa sevgisini hem de paylaşmanın önemini vurgulayan içerikleriyle minik dinleyicilerin ilgisini çekti.

TEDAVİSİ TAMAMLANAN KUKUMAV DOĞAYA SALINDI

Gece yürüyüşü ve masal dinletisinin ardından, tedavisi için Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilen kukumav kuşu doğaya salındı. Uzman veteriner hekimler tarafından bakım ve tedavisi tamamlanan kukumav, çocukların alkışları eşliğinde doğaya salındı. Bu anlamlı an, hem doğa koruma bilincini pekiştirdi hem de katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Ormanya Yaz Programı kapsamında düzenlenen etkinlikler, yaz boyunca ziyaretçilere doğa ile iç içe keyifli anlar sunmaya devam edecek.