Manisa Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında sürdürdüğü asfalt seferberliği kapsamında Şehzadeler ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi ile Ahmetli ilçesi Yaraşlı Mahallesi’nde yol yenileme çalışmaları gerçekleştirdiMANİSA (İGFA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde yaklaşık 3 bin ton sıcak asfalt serimi yapılırken Ahmetli ilçesine bağlı Yaraşlı Mahallesi’nde de 5 kilometrelik çift kat emülsiyonlu sathi kaplama tamamlandı. Yapılan çalışmalarla hem şehir içi ulaşım rahatladı hem de kırsal mahallelerin ana arterlerle bağlantıları güçlendirildi.

2024 seçimlerinden sonra şehrin dış mahallelerinin hizmet görmeye başladığını söyleyen Kazımkarabekir Mahalle Muhtarı Tekin Aydın, yıllardır altyapı ve asfaltla ilgili sıkıntılar çektiklerini belirterek, "Asfaltlarımıza asfalt demeye bin şahit lazımdı. Yani asfalt yoktu. Her sokak yama içindeydi. Bu asfaltın yapılması bize büyük bir hizmettir. 40 senedir ben bu mahallede oturuyorum. Daha önceki belediye başkanları, sadece oy zamanı gelip bir daha gelmiyorlardı. Ama bu 2024 seçimlerinden sonra mahallelerimiz hizmet gördü. İnsanlarımızın yüzleri gülmeye başladı. Biz hizmetlerden memnunuz. İnşallah daha güzel hizmetler göreceğiz” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun Ferdi Zeyrek’in hizmetlerini eksiksiz sürdürdüğünü dile getiren Aydın, “Allah rahmet eylesin Ferdi Başkanımızın ilk önce bizim buralara yönelmesi, hizmetleri bizim buralara yaptırması bize büyük bir onurdu. Allah mekanını cennet eylesin. Mahallemiz gerçekten yıllardır hizmete susamıştı. Ferdi Başkanımız geldikten sonra alt yapı çalışmalarımız başladı. Sonrasında asfalt çalışmaları başladı. Vefatından sonra Besim Dutlulu Başkan’ımızın gelmesi ve onun da hizmetleri eksiksiz aynı devam ettirmesi nedeniyle kendisine teşekkür ediyorum. Besim Başkan göreve başlayalı kısa bir dönem de olsa çalışmaları çok güzel gidiyor. Mahallelerimizde asfalt çalışmaları aynen devam ediyor. Mahallem adına başarılar diliyorum, Allah yolunu açık etsin” ifadelerini kullandı.

Ahmetli Yaraşlı Mahalle Muhtarı Akın Çimen ise ”Manisa Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına ve Besim Dutlulu Başkan’ımıza teşekkür ediyorum. Rahmetli Başkan’ımızın başlattığı yol çalışmasını Besim Dutlulu Başkanımız devam ettiriyor. İşler yarım bırakılmıyor. Yıllarca yapılmayan yollarımızı yaptılar, hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Şantiyeler Koordinatörü Fatih Nakışçı da “2025 yılı asfalt seferberliğimiz devam etmekte. Başkanımız Besim Dutlulu’nun direktifleriyle altyapısı tamamlanmış, kaldırımları bitmiş olan tüm mahallelerimizde sıcak asfalt kaplaması program dahilinde yapılıyor. Yıllarca talepte bulunulmuş, ama gerçekleştirilmemiş yerlerde çalışmalar bir bir yerine getiriliyor. Şu an Şehzadeler ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde yaklaşık 3 bin tonluk sıcak asfalt yapıldı. Ahmetli Yaraşlı Mahallemizde ise 5 kilometrelik çift kat emülsiyonlu sathi kaplama yapıldı. Mahallemizin hem karayoluna bağlantısını hem de ilçe merkezine bağlantı yollarını yeniledik” diye konuştu.