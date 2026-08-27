Kayseri Melikgazi Belediyesi, Kıranardı Mahallesi'nde yapımını tamamladığı, içinde sağlık merkezi, Atölye Melikgazi, Akıl Küpü Kütüphanesi ve kafeterya bulunan sosyal yaşam merkezinin açılışını yakında gerçekleştirecek.

KAYSERİ (İGFA) - Mahallelere kazandırılan sosyal tesislerin, 7'den 70'e herkese hizmet sunduğunu belirten Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Yakında açılışını gerçekleştireceğimiz Melikgazi Belediyesi Kıranardı Sosyal Yaşam Merkezi'mizde ekibimle beraber incelemelerde bulunduk.

Birçok fonksiyonu bir arada bulunduran tesisimizde, aile sağlığı merkezi, Atölye Melikgazi, akıl küpü kütüphanesi ve kafeterya da bulunuyor. Her yaştan vatandaşımız inşallah burada güvenle ve konforla vakit geçirebilecek. Bu tesis çocuklarımızdan gençlerimize, kadınlardan büyüklerimize kadar her kesimin faydalanabileceği işlevsel ve modern bir yaşam alanı olacak İnşallah çok yakında Kıranardı Sosyal Yaşam Merkezi'mizin açılışını yapacağız' dedi.