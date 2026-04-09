Avrupa Birliği desteğiyle yürütülen 'Kadın Dostu Kentler Programı' kapsamında Ankara'da düzenlenen Üst Düzey Yerel Yönetim Çalıştayı'na katılan Manisa Büyükşehir Belediyesi, kadın-erkek eşitliğini güçlendirecek stratejik adımlarını ve yerel eşitlik vizyonunu paylaştı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de kadınların hayatın her alanında eşit hak ve fırsatlara sahip olmasını destekleyen 'Kadın Dostu Kentler (KDK) Programı'nın 3. fazı kapsamında Ankara'da düzenlenen Üst Düzey Yerel Yönetim Çalıştayı'na katıldı.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı koordinasyonunda, Avrupa Birliği'nin finansal desteği, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ortaklığında yürütülen çalıştaya Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Hale Evrim Akman katıldı.

EŞİTLİK VİZYONU VE YEREL EYLEM PLANLARI MASAYA YATIRILDI

6-7 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen çalıştayda, programa katılan 25 belediyenin temsilcileriyle birlikte yerel eşitlik stratejileri ve kurumsallaşma süreçleri değerlendirildi. Toplantıda, belediyeler bünyesinde kurulan Yerel Eşitlik Birimleri'nin güçlendirilmesi, Yerel Eşitlik Eylem Planları'nın (YEEP) etkin bir şekilde uygulanması ve belediye bütçelerine eşitlik perspektifinin entegre edilmesi konuları önceliklendirildi.

Çalıştayın açılışında konuşan TBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan, 'Kadın Dostu Kent' yaklaşımının yalnızca teknik bir başlık olmadığını, tüm hizmet süreçlerine eşitlik perspektifini dahil eden stratejik bir anlayış olduğunu vurguladı. UNFPA Türkiye Temsilcisi Mariam Khan ise katılımcı belediyelerin bu konudaki kararlılığının, yereldeki ihtiyaçların planlara daha verimli yansıması açısından kritik önem taşıdığını belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, programın bir paydaşı olarak kadınların kent yaşamında daha güvenli, engelsiz ve eşit bir şekilde yer alması için yürüttüğü çalışmaları diğer katılımcı belediyelerle paylaştı. Çalıştay kapsamında düzenlenen oturumlarda, iyi uygulama örnekleri üzerinden deneyim aktarımı yapılırken, Manisa'nın yerel yönetim politikalarında kadın-erkek eşitliğinin kurumsallaşması adına atılacak yeni adımlar planlandı.

Türkiye'nin 7 bölgesinden 25 kentin yer aldığı program kapsamında, 2026 yılı boyunca devam edecek eğitim ve mentorluk destekleri ile tüm katılımcı belediyelerde Yerel Eşitlik Eylem Planları'nın tamamlanması hedefleniyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kasım 2027'ye kadar devam edecek olan bu program aracılığıyla şehri kadınlar için daha erişilebilir ve fırsatlarla dolu bir hale getirme taahhüdünü yineledi.