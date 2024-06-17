Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü karatecileri Ilgaz Taş ve Nurahsen Kocakaplan’a Milli davet geldi. Yeşil-beyazlı sporcular, 27-30 Haziran tarihlerinde Hırvatistan’ın Porec kentinde düzenlenecek olan Dünya Gençlik Ligi’nde mücadele edecek.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, bünyesinde yetiştirdiği sporcularla uluslararası organizasyonlarda da boy gösteriyor. Kulüp bünyesinde yetişen Ilgaz Taş ve Nurahsen Kocakaplan, aldıkları başarılı sonuçların ardından bir kez daha Milli takıma davet edildi. 27-30 Haziran tarihlerinde Hırvatistan’ın Porec kentinde düzenlenecek turnuvada Ilgaz Taş U-14 kategorisinde 55 kilogramda, Nurahsen Kocakaplan ise yine U-14 kategorisinde 42 kilogramda Milli formayı terletecek. Manisa BBSK Karate Takımı Antrenörü Ali Eşsiz de, sporcuları ile gurur duyduğunu ifade ederek, kendilerine her türlü desteği veren kulüp yönetimine teşekkür etti.

Kaynak: igf