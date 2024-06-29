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Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü basketbol takımı, 2001 doğumlu oyun kurucu Ali Efe Barış’ kadrosuna kattı. MANİSA (İGFA)- Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü basketbol takımı, 2024-2025 sezonu planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım, Pınar Karşıyaka altyapısında yetişen ve A takıma yükselme başarısı gösteren Ali Efe Barış’ı renklerine bağladı. Geçtiğimiz sezon Yalova Basket’te ter döken 2001 doğumlu oyun kurucu, takımının Süper Lig’e çıkmasında önemli rol oynadı.

Kütahya tırmanma yarışı için geri sayım

Kütahya tırmanma yarışı için geri sayım