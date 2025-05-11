Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Akhisar Yörükler ve Türkmenler Derneği tarafından düzenlenen Geleneksel 2. Kültür Şöleni’ne katıldı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte ata binen, Zeybek oynayan Başkan Ferdi Zeyrek, Yörük kültürünün yaşatılmasının önemini vurguladı.MANİSA (İGFA) - Akhisar Yörükler ve Türkmenler Derneği, Geleneksel 2. Kültür Şöleni’ni gerçekleştirdi. Seğirli Mahallesi’nde yoğun bir katılımla gerçekleştirilen etkinliğe, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar Hava Meydan ve Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Borazan, Akhisar Yörükler ve Türkmenler Derneği Başkanı Ahmet İkiz, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu bu şenliği yapmayı çok istediklerini belirterek, gelecek yıl daha geniş bir şekilde gerçekleştireceklerini söyledi. Çağlak Festivali’ne hazırlandıklarını da ifade eden Başkan Dutlulu, festival alanında da Yörük çadırı yapılmak üzere yer tahsisinde bulunduklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yaptığı konuşmada; Anadolu’nun en köklü kültürel miraslarından olan Yörük ve Türkmen kültürünün yaşatılmasının ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Başkan Zeyrek, “İşte Yörükler ve Türkmenler bu güzel vatana böyle şeyler bırakmış, canını hiçe saymış ve bu güzel ülkemiz için her zaman kendini feda etmiş kişilerdir. Ben de onlarla birlikte hem bu şenlikte hem de Manisa’mdaki 17 ilçede, Yörük kardeşlerimle birlikte olmaya bundan sonraki süreçte de her zaman devam edeceğim” dedi. Ferdi Zeyrek, Akhisar Yörükler ve Türkmenler Derneği Başkanı Ahmet İkiz’in, ”Kurulacak olan oba çadırı için yer tahsisini Akhisar Belediye Başkanı’mız Besim Dutlulu yaptı. İnşası da inşallah Ferdi Başkan’ımıza nasip olur” sözlerine ise, “Oba çadırımız Akhisar’ımıza, Yörükler ve Türkmenler Derneği’mize hayırlı olsun” sözleriyle karşılık verdi.