Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Anneler Günü özel programında annesi Semra Büyükakın’a çiçek takdim ederek, duygusal anlar yaşattı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü’ne özel olarak hazırladığı “Bir Gülüşün Yeter” programıyla annelere unutulmaz bir gün yaşattı. Etkinlik, Kocaeli Kongre Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleşti.

Programa katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın, etkinliğin ardından annesi Semra Büyükakın’a çiçek takdim ederek, Anneler Günü’nü kutladı.

Bu özel an, salondaki katılımcılar tarafından alkışlarla karşılandı. Etkinlik kapsamında başta şehit anneleri olmak üzere tüm anneler saygı ve sevgiyle anıldı.