Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü yol yenileme çalışmaları kapsamında Ahmetli ilçesi Seydiköy Mahallesi'nde toplam 8 kilometrelik güzergahta sathi kaplama asfalt çalışması gerçekleştiriyor.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Ahmetli merkezden Seydiköy yönündeki Dörtyol bağlantısında 4 kilometre, Ankara asfaltından Seydiköy'e uzanan güzergahta ise 4 kilometre olmak üzere toplam 8 kilometrelik yolda sathi kaplama çalışması yapılıyor.

Çalışmaları Ahmetli Belediye Başkanı Fuat Mintaş da yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

MİNTAŞ, 'BÜYÜKŞEHİR İLE KOORDİNASYON İÇİNDE ÇALIŞIYORUZ'

Ahmetli Belediye Başkanı Fuat Mintaş, yolun hastane ile Seydiköy arasındaki önemli ulaşım bağlantılarından biri olduğunu belirterek, 'Bu güzergahtaki sathi kaplama çalışmalarının ardından Seydiköy ile Karaköy arasındaki yolda da aynı çalışma gerçekleştirilecek.

Manisa Büyükşehir Belediyemiz ile koordinasyon içinde ilçemiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu hizmetlerin Ahmetli'ye kazandırılmasında emeği geçen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya teşekkür ediyorum.

Vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Gece gündüz çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz' dedi.

MUHTARLARDAN TEŞEKKÜR

Seydiköy Mahalle Muhtarı Nasuh Sururi Yılmaz, yolun uzun süredir önemli bir ihtiyaç olduğunu belirterek, 'Yolumuz kötü durumdaydı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya talebimizi ilettik. Hastane ile Karaköy arasındaki 4 kilometrelik bölüm ile Seydiköy'den ana yola uzanan 4 kilometrelik bölümde asfalt çalışması yapılıyor.

Çalışmaların üzüm sezonu öncesinde tamamlanacak olması mahallemiz için büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımız yapılan hizmetten memnun. Başkanımız Besim Dutlulu'ya teşekkür ediyoruz' diye konuştu.

Karaköy Mahalle Muhtarı Abdullah Adıgüzel ise çalışmanın özellikle üzüm sezonunda yaşanan toz sorununu azaltacağını belirterek, 'Vatandaşlarımız traktörlerle ulaşım sağlarken büyük sıkıntı yaşıyordu. Yapılan hizmetten dolayı mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.