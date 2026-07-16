7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun 21. maddesi kapsamında, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında ilk defa yönetici olarak görevlendirilecek eğitimcilere yönelik düzenlenen Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı, Sakarya'da başladı.

SAKARYA (İGFA) - Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı koordinasyonunda Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğünce yürütülen programın açılışı, İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş'ın katılımıyla 16 Temmuz Perşembe günü saat 09.30'da Vali Mustafa Büyük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirildi.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim kurumu yöneticilerinin mesleki gelişimlerini desteklemek, liderlik ve yönetim becerilerini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen program, 81 ilde yüz yüze mahallî hizmet içi eğitim faaliyeti olarak uygulanıyor. Programın ilk aşamasında görevde bulunan ve 4 ile 8 ders yılını tamamlayan yöneticiler ile norm kadro fazlası yöneticilere eğitim verilmişti. İkinci aşamada ise ilk defa yönetici olarak görevlendirilecek eğitimciler programa katılıyor.

Sakarya'da 16-23 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek eğitim programına, ilk kez yönetici olarak görevlendirilecek 159 kursiyer iştirak ediyor. Program süresince katılımcılar; eğitim yönetimi, liderlik, etkili iletişim, eğitim mevzuatı, stratejik planlama, kriz yönetimi, insan kaynakları yönetimi ve eğitim kurumlarının etkin yönetimine ilişkin birçok başlıkta kapsamlı eğitim alacak. Eğitimlerin, okul yöneticilerinin bilgi, beceri ve liderlik yeterliklerini geliştirerek eğitim kurumlarında daha etkili ve verimli bir yönetim anlayışının güçlenmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Açılış programında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, eğitim kurumlarının başarısında güçlü liderlik anlayışının ve nitelikli yöneticiliğin belirleyici bir rol üstlendiğini vurgulayarak, programa katılan tüm kursiyerlere eğitim sürecinde başarılar diledi.