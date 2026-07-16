Üniversite tercih döneminin başlamasıyla birlikte Kadir Has Üniversitesi, aday öğrencilere tercih sürecini bilinçli ve doğru yönetmeleri için önerilerde bulundu. Uzmanlar, tercihlerin yalnızca puana göre değil, ilgi alanları, kariyer hedefleri ve üniversitenin sunduğu imkânlar dikkate alınarak yapılması gerektiğini vurguladı.

İSTANBUL (İGFA) - Yüz binlerce öğrencinin geleceğini şekillendirecek üniversite tercih dönemi başladı. Kadir Has Üniversitesi eğitim uzmanları, adayların bu kritik süreçte bilinçli ve stratejik hareket etmelerinin önemine dikkat çekti.

Üniversiteden yapılan açıklamada, tercihlerin yalnızca sınav puanına göre yapılmasının doğru bir yaklaşım olmadığı belirtilerek, adayların ilgi alanlarını, yeteneklerini ve kariyer hedeflerini merkeze almaları gerektiği ifade edildi. Bölüm seçiminde ders içerikleri, akademik kadro, laboratuvar ve uygulama olanakları, staj imkânları, burs seçenekleri, kampüs yaşamı ve uluslararası değişim programlarının da değerlendirilmesi önerildi.

Uzmanlar, tercih listesi hazırlanırken puandan ziyade başarı sıralamasının esas alınması gerektiğini belirterek, listenin ulaşılması zor hedefler, gerçekçi tercihler ve garanti seçenekler arasında dengeli şekilde oluşturulmasının önemine işaret etti.

Açıklamada, adayların tercih edecekleri üniversitelerin tanıtım günlerine katılarak kampüsü yerinde görmeleri, akademisyenler ve tercih danışmanlarıyla görüşmeleri tavsiye edildi. Kararların son güne bırakılmaması gerektiği vurgulanırken, öğrencilerin kendilerini başkalarıyla kıyaslamak yerine kendi hedeflerine odaklanmalarının daha sağlıklı bir tercih süreci geçirmelerini sağlayacağı ifade edildi.

Kadir Has Üniversitesi, 20 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Tercih Günleri kapsamında aday öğrencileri kampüsü ziyaret etmeye ve akademisyenlerle bir araya gelmeye davet etti.