Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şubesi, son günlerde değeri hızla artan manipülatif değerlendirmeleri yorumlama üzerine "Direniş Cephesi, Medya ve Manipülasyon" başlıklı konferans düzenledi.KAYSERİ (İGFA) - Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi Dr. Mücahit Gültekin’in konuşmacı olduğu programın açılış konuşmasını AGD Kayseri Başkanı Yusuf Şahin yaptı. Şahin, “Bizler, Hem Filistinli Kardeşlerimizin Yanında Olduğumuzu Hem de İsrail Zulmünün Karşısında Dik, Tavizsiz, İzzetli Bir Şekilde Durduğumuzu Tüm Dünyaya Haykırmak için şehrimizin meydanlarında, sokaklarında, konferans salonlarında, defalarca bir araya geldik. Bugün yine aynı duygu ve düşüncelerle aynı heyecan ile bir araya gelmiş bulunmaktayız. Katil İsrail her geçen gün zalimliğini artırmakta, insanlık onurunu, izzetini her fırsatta hiçe saymaktadır. Biz Müslümanlar olarak bu durumu sadece izleyen olamayız. Gücümüz neye yetiyorsa elimizden geleni en güzel şekilde yapmanın mecburiyeti içerisindeyiz. 1 yıla yaklaşan bu amansız mücadele de ilk gün ki teslimiyet, sabır ve mücadele ruhu ile zafer Filistinli kardeşlerimizin oluncaya kadar gevşeklik göstermeden gayret etmek durumundayız. Bundan dolayı Adana ilimizde derneğimizin öncülüğünde 14 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek olan “Vanaları Kapat, Yaraları Kapat” eylemine bu salonda bulunan bütün Filistin sevdalısı yüreklerle beraber canla başla çalışıp, Kayseri de yaşayan herkese bu programımıza duyurmak mecburiyetindeyiz. Programımıza, Kayserimizden yüzlerce araç konvoyla katılım sağlamamız gerekmektedir. Bu salonda bulunan bütün herkesten talebimiz önümüzdeki cumartesi günü planladığınız bütün işlerinizi birkaç gün sonraya öteleyerek, Filistin davası toplumda unutulmaya yüz tutmuşken “unutan sen olma” sloganımızla yola çıkmanızdır.” İfadelerini kullandı.

Dr. Mücahit Gültekin ise “Gerçeğin nasıl algılandığı çok önemlidir. Çünkü medya manipülasyonunun amacı temelde kamusal desteği yanınıza çekmek ve hasmınızı ise, düşmanınızı ise yalnızlaştırmaktır. Yani medya toplumlara sizin haklı, güvenilir ve güçlü; hasmınızın da haksız, tehlikeli ve zayıf olduğu mesajını vermesi gerekir. Manipülasyonun iki tarafı olduğuna dikkat etmeniz gerekir. Birincisi kendinizle ilgili yani kendinizin nasıl algılanacağı ile ilgili kısmıdır. Somutlaştırmak gerekirse İsrail’in kendisinin nasıl algılanacağıyla ilgili boyutudur. Diğeri ise İsrail’in düşmanlarının nasıl algılanacağıyla ilgili üretilen bir manipülasyon var. Nasıl ki savaşta kazanmak için askeri bir strateji gerekiyorsa medyadaki savaşın kazanılması için de psikolojik savaş stratejileri kullanılıyor. Manipülasyon dediğimiz şey rastgele işleyen bir süreç değildir.” açıklamalarında bulundu. Gültekin, “Manipülasyonu anlayamazsanız İsrail’in hedeflerine kaçınılmaz olarak hizmet edersiniz. İsrail’in düşmanı olmanız bu durumu değiştirmez” şeklinde konuştu.