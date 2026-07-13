Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu (GBŞT), Akçaabat Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Hava Tiyatro Günleri kapsamında sahnelediği 'Mikropla Savaş' adlı çocuk oyunuyla izleyicilerden tam not aldı.

GİRESUN (İGFA) - Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu (GBŞT), Akçaabat Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Hava Tiyatro Günleri kapsamında sahneye çıktı.

Çocuklara temizlik, hijyen ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını eğlenceli bir dille anlatan oyun, renkli sahne performansları ve eğitici içeriğiyle büyük beğeni topladı.

Minik izleyicilere hem keyifli hem de öğretici anlar yaşatan gösteri, festivalin ilgi gören etkinlikleri arasında yer aldı.

Sahnedeki başarılı performansıyla Giresun'u en iyi şekilde temsil eden Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi, oyunun sonunda izleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu yetkilileri ise yaptıkları açıklamada, kültür ve sanatın toplumun gelişimindeki önemine dikkat çekerek, çocukların sanatla buluşmasını sağlayan etkinliklere destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.