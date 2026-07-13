Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Oğuz Şerifalioğlu, seçim sürecinde açıkladığı vizyon projeleri kapsamında, sanayi ile eğitimi aynı hedef doğrultusunda buluşturacak 'Gebze Ticaret Odası Vakfı Üniversitesi-MYO' projesini kamuoyuyla paylaştı.

Mesut IŞIK / KOCAELİ (İGFA) - Gebze Ticaret Odası Vakfı Üniversitesi-MYO projesi, gençlerin istihdamına ve bölge sanayisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacak.

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Oğuz Şerifalioğlu, seçim sürecinde açıkladığı vizyon projeleri kapsamında, bölgenin nitelikli insan kaynağı ihtiyacına yönelik 'Gebze Ticaret Odası Vakfı Üniversitesi-MYO' projesini kamuoyuyla paylaştı.

Sanayinin en önemli ihtiyaçlarından birinin üretim süreçlerine uygun nitelikli çalışanlara ulaşmak olduğunu belirten Şerifalioğlu, kurulması planlanan Meslek Yüksekokulu'nun sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitim verecek üretim odaklı bir model olarak tasarlandığını ifade etti.

1+1 EĞİTİM MODELİ UYGULANACAK

Proje kapsamında hayata geçirilmesi planlanan '1+1 Eğitim Sistemi' ile öğrencilerin ilk yıl teorik ve teknik eğitimlerini modern sınıf ve laboratuvarlarda alması, ikinci yıl ise işletmelerde uygulamalı eğitim görerek gerçek üretim süreçlerine dahil olması hedefleniyor. Bu modelle öğrencilerin yalnızca diploma sahibi değil; iş disiplini, üretim kültürü ve sektörün ihtiyaç duyduğu teknik yeterliliklerle donanmış şekilde mezun olmaları amaçlanıyor.

SANAYİYE HAZIR İNSAN KAYNAĞI HEDEFİ

Şerifalioğlu, projenin işletmelerin nitelikli personel ihtiyacına da çözüm sunacağını belirterek, sanayi kuruluşlarının kendi sektörlerine uygun, deneyimli ve sahaya hakim çalışanlara daha kolay ulaşabileceğini söyledi.

OSB paydaşları, üniversiteler ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde yürütülmesi planlanan proje ile Gebze'nin yalnızca sanayi merkezi değil, aynı zamanda mesleki eğitimin öncü merkezlerinden biri olması hedefleniyor.

Şerifalioğlu, proje hakkında yaptığı değerlendirmede, 'Sanayimizin büyümesi için yatırım kadar nitelikli insan kaynağı da hayati önem taşıyor. Eğitim ile üretim arasındaki bağı güçlendirecek, gençlerimizi mezun oldukları gün iş hayatına hazır hale getirecek bir model oluşturacağız.' ifadelerini kullandı.

Şerifalioğlu, hayata geçirilecek Meslek Yüksekokulu modelinin, sanayi ile eğitimi aynı vizyonda buluşturarak hem gençlerin geleceğine hem de Gebze iş dünyasının sürdürülebilir büyümesine güçlü katkılar sağlayacağını ifade etti