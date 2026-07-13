İstanbul Maltepe Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü kaldırım yenileme çalışmalarına Altayçeşme Mahallesi'nde devam ediyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü kaldırım yenileme çalışmalarına Altayçeşme Mahallesi'nde devam ediyor.

Kentli Sokak'ta yürütülen düzenleme çalışmalarıyla hem yaya güvenliği artırılıyor hem de erişilebilir kent hedefi doğrultusunda önemli iyileştirmeler hayata geçiriliyor.

Çalışmalar kapsamında mevcut engelli rampası daha işlevsel ve güvenli hale getirilirken, zamanla yıpranarak kullanımı zorlaşan kaldırım da tamamen yenilendi. Genişletilen kaldırım sayesinde yayalar daha rahat ve güvenli bir ulaşım imkanına kavuşuyor.

Maltepe Belediyesi, ilçenin farklı mahallelerinde sürdürdüğü üstyapı çalışmalarıyla, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıran, erişilebilir ve modern kent düzenlemelerini aralıksız sürdürüyor.